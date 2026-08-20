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Carlos Alcaraz confirma que regresa para el US Open

El tenista murciano vuelve a las pistas después de superar su lesión de la muñeca

Carlos Alcaraz

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Marc del Río

Madrid

¡Se confirma una de las grandes noticias del año en el mundo del tenis! Después de lesionarse en su muñeca el pasado 14 de abril en el Barcelona Open Banc Sabadell, Carlos Alcaraz está de vuelta.

El tenista murciano anunció su regreso a las pistas, y estará presente en el próximo US Open tal y como confirmó a través de sus redes sociales junto a Fabrizio Romano, con su habitual mensaje 'Here we go'.

Alcaraz ha estado todo este tiempo trabajando para volver a disfrutar del tenis. El trabajo realizado en su Murcia natal ha acabado dando buen resultado, por lo que 'Carlitos' volverá a las pistas en Nueva York para disputar el último Grand Slam del año.

El tenista murciano, actual número dos del ranking ATP, planeaba el regreso a las pistas para este Masters 1000 de Cincinnati. Un torneo que le hubiese permitido coger sensaciones para llegar en una mejor condición a un US Open que ya conquistó en 2022 y 2025. Pero no se ha querido ir con prisa, y la vuelta de Alcaraz a las pistas será ya en territorio neoyorquino. Se espera que 'Carlitos' ya esté en Nueva York a inicios de la próxima semana.

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La pesadilla de Alcaraz con su muñeca derecha arrancó el pasado 14 de abril. Tras derrotar a Otto Virtanen en la primera ronda del torneo barcelonés, el murciano ya no se presentó al siguiente partido por la dolencia física. La derrota llegó en el peor momento posible a nivel de calendario, con Roland Garros a la vuelta de la esquina y también Wimbledon. El público parisino y el londinense se quedó sin poder verle en pista.

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