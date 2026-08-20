Alicante se abre paso en la élite del hockey sobre patines

En un deporte históricamente dominado por Cataluña, la provincia de Alicante se está abriendo un hueco en la élite gracias a la figura de Ángela Ceña, una joven de 16 años que ya es campeona de Europa. Dentro de la disciplina de hockey sobre patines, España siempre ha sido una potencia con más de cincuenta medallas mundiales entre la selección masculina y la femenina, pero es Cataluña la comunidad en la que más arraigo por este deporte hay y en la que se monopolizan los jugadores y las jugadoras de la Selección. Pese a ello, dentro de la provincia también hay grandes nombres y uno de ellos apunta a llegar a lo más alto.

Las integrantes de la Selección celebran el oro. / RFEP

La alicantina Ángela Ceña, jugadora del Club Patín Raspeig de San Vicente del Raspeig, ha vuelto a escribir una nueva página de éxito en su corta carrera al proclamarse campeona de Europa Sub-17 con la Selección Española. No lo hizo con un papel testimonial, sino que fue decisiva para los intereses nacionales con tres tantos en la competición. Con la ciudad de Braga como sede y actuando de visitante, la Selección Española Femenina Sub-17 consiguió colgarse el tercer oro continental consecutivo y cerrar con un balance de 33 goles a favor y 4 en contra una prueba en la que debieron superar seis encuentros.

"Toda la final fue muy intensa. Cuando conseguimos adelantarnos con el primer gol estuvimos más cómodas y luego vinieron los otros dos. Con la ventaja de 3 a 0 es cierto que nos relajamos un poco, pero fue súper intenso. Poder decir que soy campeona de Europa con España es un orgullo tremendo y una emoción enorme. Aún sigo en estado de shock", comentaba Ángela Ceña sobre su último triunfo. No es para menos, pues no todos los días se consigue una hazaña de tal magnitud.

La campeona alicantina celebra el triunfo. / RFEP

El trabajo que hay detrás de un éxito así es tremendo, además de la intensidad y la concentración que se vive durante un campeonato continental. Nada importa, ya que durante la competición solo existe el stick, los patines, la pelota y las porterías. Sobre esto, la campeona alicantina afirma que dentro de la Selección se vive todo de una forma mucho más intensa con una concentración extra para cada partido. Eso permitió que durante la convocatoria, que duró más de un mes, las jugadoras crearán sinergias que luego terminarían siendo claves para poder alzar el tercer oro consecutivo.

Como suele ser habitual, un título sirve para reconocer todas las horas empleadas en el intenso trabajo. Esto también ocurre en el caso de Ángela Ceña, ya que la medalla de oro supone el reconocimiento a la progresión de una jugadora que se ha convertido en una de las grandes promesas del hockey sobre patines femenino. Tampoco se podría entender este logro sin la presencia del Club Patín Raspeig, entidad que le ha permitido crecer como deportista y competir al máximo nivel hasta el punto de recibir la llamada de las categorías inferiores de la Selección Española, una federación que lleva siendo potencia de este deporte desde el día uno.

"Si tuviera que definir el europeo con una palabra sería pasión" Ángela Ceña

Desde los siete años ha ido creciendo junto al hockey sobre patines, su gran pasión. Arrancó en el deporte junto a su hermana por decisión de su madre y desde ese instante no se ha separado en ningún momento. "Lo que más me gusta de este deporte es que es muy divertido y, sobre todo, muy diferente de los demás. Creo que combina muchas cosas que otros deportes no pueden", opinaba la campeona. Pese a soñar en grande y apuntar a lo más alto, también tiene tiempo para jugar al fútbol, otra disciplina que practica de forma constante y continua en San Vicente.

Respecto al sueño más grande, Ángela Ceña es clara y apunta a la Selección absoluta. A día de hoy el combinado nacional femenino es el más laureado del mundo y lidera el palmarés con ocho Campeonatos del Mundo y nueve de Europa. Gracias a este dominio lidera el ranking europeo de selecciones nacionales femeninas. Pese a que el hockey sobre patines tiene más de cien años de historia y se practica en todos los continentes, nunca ha formado parte de unos Juegos Olímpicos salvo en Barcelona 92 cuando figuró como deporte de exhibición.

"Si tuviera que definir el europeo con una palabra sería pasión. Es un orgullo y una felicidad ser motivo de orgullo tanto del Club Patín Raspeig como de la ciudad de San Vicente del Raspeig". El hockey sobre patines está golpeando fuerte en la provincia y con figuras de la talla de Ángela Ceña ha llegado para quedarse. A sus 16 años ya está preparado para lo más alto y sin dejar de tener los pies en el suelo, espera poder crecer y tener un hueco entre las más grandes del deporte.