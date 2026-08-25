El Alicante Beachvolley Fest reúne este fin de semana a los mejores jugadores en la playa de Urbanova

La playa de Urbanova se prepara para acoger este 29 y 30 de agosto el Alicante Beachvolley Fest, un evento deportivo que combina una competición de alto nivel con un ambiente festivo inmejorable.

El torneo, que se disputará en las categorías Senior y Sub-15 de promoción, reunirá a decenas de equipos dispuestos a darlo todo en la arena bajo la filosofía del evento: "Vóley, playa, música y gente con ganas de pasarlo bien. Más que un torneo, una experiencia".

La organización ha preparado un formato de competición diseñado para el espectáculo a pie de pista:

Sábado 29 de agosto: Competición 2x2 masculina y femenina (Categoría Plata y Oro).

Competición 2x2 masculina y femenina (Categoría Plata y Oro). Domingo 30 de agosto: Torneo 4x4 Mixto (Categoría Plata y Oro).

Premios

Una de las grandes atracciones de esta edición serán sus premios. El evento repartirá un total de 1.000 euros en metálico entre los ganadores: 600 euros para el torneo del sábado y 400 euros para la competición del domingo. Además, todos los participantes disfrutarán de avituallamiento continuo durante los partidos y recibirán una camiseta oficial exclusiva del torneo.

Este gran evento deportivo está organizado conjuntamente por el Club Voleibol Elche y Marito Beach, y es posible gracias a la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Alicante, Playas de Alicante y la Asociación de Vecinos de Urbanova.

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"El apoyo del tejido comercial y las marcas también ha sido fundamental para hacer realidad esta gran cita deportiva. El Alicante Beachvolley Fest cuenta con el patrocinio oficial de Volabola (marca oficial de las equipaciones), así como de La Tahona de Fernando y El Pilón de la Negra, quienes se encargarán de aportar energía y la mejor gastronomía durante todo el fin de semana", indica la nota de prensa.