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Montemar, campeón de España alevín de tenis

El equipo capitaneado por José Gimeno se impone con autoridad en el Murcia Club tras una semana brillante

Los campeones de España alevín del Club Atlético Montemar de Alicante Lucca Torres, Alvaro Galán, Jordan Dorado, Nicolás Reynoso, Alejandro Rodríguez y Thiago Charcos, con su capitán, José Gimeno.

Los campeones de España alevín del Club Atlético Montemar de Alicante Lucca Torres, Alvaro Galán, Jordan Dorado, Nicolás Reynoso, Alejandro Rodríguez y Thiago Charcos, con su capitán, José Gimeno. / INF

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Víctor Pérez

Víctor Pérez

Alicante

El Real Murcia Club de Tenis 1919 ha vivido la 26ª edición del Campeonato de España Alevín por Equipos Masculinos y Femeninos, una cita que durante seis días ha reunido allí a más de 300 jóvenes jugadores y 58 equipos llegados de distintos puntos del país. El torneo ha servido para coronar al Club Atlético Montemar de Alicante, capitaneado por José Gimeno, campeón nacional en categoría masculina.

Los alicantinos, después de sellar una gran semana de competición, se impusieron en la final al Daimiel Tenis Club de Ciudad Real por 3-2. El punto decisivo lo obtuvo la pareja formada por Álvaro Galán y Lucca Torres, que se llevaron el doble y le dieron a Montemar el título que confirma al club como referente de formación tenística.

Los integrantes del equipo del Club Atlético Montemar, campeón de España alevín 2026.

Los integrantes del equipo del Club Atlético Montemar, campeón de España alevín 2026. / INF

El resto del equipo que acudió a Murcia lo componen Jordan Dorado, Nicolás Reynoso, Alejandro Rodríguez y Thiago Charcos. Montemar, en su camino a la final, en la que superó al combinado de Ciudad Real, se deshizo del Club de Tenis La Salud (Barcelona), Ferrara (Málaga), Sportocio (Extremadura) y Alcobendas (Madrid ).

La vigesimosexta edición del evento, que también es el Trofeo Memorial Tono Páez, que contó con la participación de más de 300 jóvenes representando a casi 60 clubes del país (31 de chicos y 27 de chicas), se prolongó a lo largo de seis días en los que el equipo de Gimeno no perdió ninguna eliminatoria.

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Entrega del título de campeón de España alevín 2026 al Club Atlético Montemar.

Entrega del título de campeón de España alevín 2026 al Club Atlético Montemar. / INF

La jornada decisiva y la posterior entrega de trofeos, la que coronó al Club Atlético Montemar, contó con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz Román, y del presidente del Real Murcia Club de Tenis 1919, Francisco Martínez Ruiz, además de con José Alcolea, presidente de la Federación Murciana de Tenis, y Miguel Ángel Noguera, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, quienes acompañaron a los participantes en el cierre de esta exitosa edición para el deporte alicantino.

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