Atletismo
Alison Dos Santos bate el récord del mundo de los 400 metros vallas con 45.80
Supera el récord mundial que anteriormente tenía con 45.94 el noruego Karsten Warholm desde 2021
EFE
El brasileño Alison Dos Santos estableció este jueves el récord del mundo de los 400 metros vallas con 45.80 en la Liga Diamante disputada en el estadio Letzigrund de Zúrich (Suiza).
Alison Dos Santos, campeón del mundo en Eugene (Estados Unidos) en 2022 y poseedor de dos 'anillos' de la Liga Diamante, batió el récord mundial que anteriormente tenía con 45.94 el noruego Karsten Warholm desde el 3 de agosto de 2021 en los Juegos Olímpicos de Tokio.
El atleta brasileño, de 26 años y doble medallista olímpico de bronce, se llevó en Zúrich su quinta victoria del año en la Liga Diamante tras los anteriores triunfos en Shanghái, Xiamen, Oslo y Silesia más la carrera fuera del circuito de Estocolmo.
En la misma carrera, Dos Santos, que paró el crono en 45.80, sorprendió al propio Karsten Warholm, poseedor del anterior récord del mundo, que se quedó en 46.69. Tercero fue el nigeriano Ezekiel Nathaniel, que corrió en 47.50.
Las finales de la Liga Diamante, para las que Alison Dos Santos parte como principal favorito los días 4 y 5 de septiembre, se disputarán en el Estadio Rey Balduino de Bruselas.
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