Cuatro jugadores del HLA Alicante se foguean con sus selecciones

Los jugadores del HLA Alicante Kristinn Palsson, Tamenang Choh, Rafa Lisboa y Giorgi Korsantia representarán a sus respectivas selecciones nacionales durante las actuales ventanas FIBA, en una semana marcada por importantes encuentros en el camino hacia la Copa del Mundo de Baloncesto de 2027.

La presencia de cuatro jugadores del conjunto alicantino vuelve a poner de manifiesto la dimensión internacional de la plantilla. Islandia, Camerún, Portugal y Georgia afrontan diferentes compromisos en los próximos días, con mucho en juego en sus respectivos procesos clasificatorios.

Los cuatro internacionales, ausentes hasta ahora de la pretemporada que arrancó el conjunto lucentino el pasado 19 de agosto, se incorporarán al trabajo a las órdenes de Pedro Rivero el próximo 2 de septiembre, una vez finalizados sus compromisos con las selecciones. El técnico ya explicó en su presentación que llegarán con trabajo físico acumulado, aunque deberán adaptarse sobre la marcha a los sistemas del nuevo equipo.

Palsson se mide a Serbia y Turquía

Kristinn Palsson afrontará con Islandia una de las ventanas más exigentes. El conjunto islandés se medirá este viernes 28 de agosto a Serbia y cerrará la ventana el lunes 31 frente a Turquía, dos selecciones de primer nivel europeo.

Turquía llega a esta segunda ronda con un balance de 6-0, como única selección invicta de su grupo, mientras que Islandia accedió a esta fase con un registro de 3-3. Palsson tendrá así la oportunidad de medirse a algunos de los mejores jugadores del continente.

Tamenang Choh, en la concentración de Camerún. / Federación Camerunesa de Baloncesto

Por su parte, Tamenang Choh afronta tres partidos con Camerún en apenas cuatro días. Su selección abre este jueves 27 la ventana ante Nigeria y volverá a jugar este viernes 28 contra Túnez y el domingo 30 frente a Guinea. Los encuentros se disputan en Radès, Túnez.

Lisboa y Korsantia, cara a cara

Rafa Lisboa volverá a vestir la camiseta de Portugal para afrontar dos compromisos. El primero será este viernes 28 ante España, mientras que el segundo llegará el lunes 31 frente a Georgia.

Portugal ha alcanzado por primera vez en su historia la segunda ronda de los clasificatorios europeos para el Mundial de 2027 y comparte ahora grupo con España, Georgia, Montenegro, Grecia y Ucrania.

Precisamente el duelo del lunes entre Portugal y Georgia tendrá un interés especial para el HLA Alicante, ya que Lisboa se enfrentará a su compañero Giorgi Korsantia.

Antes, Korsantia disputará con Georgia este viernes 28 un encuentro ante Montenegro. Posteriormente llegará el duelo contra Portugal del lunes 31, antes de regresar ambos jugadores a Alicante.

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De esta forma, cuatro jugadores del HLA Alicante competirán estos días con sus selecciones nacionales en una fase decisiva del camino hacia el Mundial FIBA 2027 antes de incorporarse el miércoles 2 de septiembre a la disciplina de Pedro Rivero, mismo día en el que el Lucentum disputará su primer amistoso contra el Amics Castelló.