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El plante de Julián continúa y no se entrena de nuevo con el Atético de Madrid

El futbolista pretendido por el FC Barcelona se pierde por segundo día consecutivo el entrenamiento con el conjunto rojiblanco

Así ha sido la monumental pitada a Julián Álvarez en el Metropolitano

Así ha sido la monumental pitada a Julián Álvarez en el Metropolitano / Javier Vendrell Camacho / PI STUDIO

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Jordi Gil

Jordi Gil

El 'caso Julián Álvarez' seguirá dando que hablar. De momento, el jugador no ha acudido tampoco al entrenamiento de este jueves por la indisposición que está arrastrando en los últimos días. Un malestar que lo ha llevado a quedarse en su domicilio y los rumores sobre su posible marcha continúan disparados.

Esta indisposición llega en un momento muy inoportuno para el Atlético de Madrid en pleno culebrón por su posible fichaje por el FC Barcelona. Desde el club blaugrana se está a la expectativa, mientras que en el Atlético crece la preocupación. No se entrena, tampoco se le vio con ánimo durante el partido frente al Villarreal y la afición lo abucheó.

No es de extrañar que el jugador lo esté pasando mal y haya tenido que parar. Su cuerpo ha dicho basta y ha tenido que plantarse para poder recuperarse anímica y físicamente.

Julián Álvarez tiene el único deseo de ficha por el FC Barcelona, mientras el Atlético de Madrid se niega a traspasarlo al conjunto azulgrana y prefiere, en caso de tener que vender, hacerlo al Arsenal.

El director del árae de fútbol profesional del Atlético de Madrid, Mateu Alemany, estuvo en el entrenamiento, pegado a su teléfono, muy pendiente de la situación.

La versión del Barça

El presidente del Barça, Joan Laporta, hizo unas declaraciones a los medios del club explicando los detalles de una operación en la que defendió la actuación siempre de cara de su entidad. Laporta explicó la sorpresa que significó que el Atlético negociara "con otros clubs", en este caso el Arsenal, cuando Miguel Ángel Gil Marín, director general del Atlético de Madrid, había asegurado que no pensaban en vender al futbolista a ningún club porque no tenían una alternativa.

Esta filosofía ha cambiado con la irrupción del Arsenal, que podría llegar a ofrecer 150 millones de euros por el traspaso. Una cifra ante la que el Atlético de Madrid daría su visto bueno, siempre y cuando fuera del club inglés.

El jugador, en cambio, no quiere volver a las islas tras su paso por el Manchester City. Es feliz en España y su único deseo es poder vestir la elástica azulgrana.

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El cierre de mercado se acerca, con el próximo martes 1 de septiembre como fecha límite, y el jugador está acusando el desgaste de un verano muy movido. Desde que en pleno Mundial anunció su deseo de un traspaso, el Atlético de Madrid se cerró en banda a negociar con el FC Barcelona, cuya oferta de unos 100 millones de euros continúa vigente a la espera de una solución.

Fuente: Sport

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