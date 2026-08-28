Baloncesto
El HLA Alicante regala mil entradas a abonados de otros clubes de la provincia para su presentación
La iniciativa pretende reforzar los vínculos entre el baloncesto y el resto del tejido deportivo en el amistoso ante el Covirán Granada, el 12 de septiembre
El HLA Alicante regalará 1.000 entradas a los abonados de clubes deportivos de la provincia de Alicante para el partido de presentación de la temporada 2026/27, que enfrentará al conjunto alicantino con el Covirán Granada el 12 de septiembre, a las 19:00 horas, en el pabellón Pedro Ferrándiz.
La iniciativa, denominada "Unimos las gradas de Alicante", ha sido anunciada este viernes por la Fundación Lucentum con el objetivo de reunir en el pabellón a aficionados de los distintos clubes y reforzar los vínculos entre el baloncesto y el resto del tejido deportivo alicantino.
Reencuentro con la afición
El encuentro será una de las primeras oportunidades para que la afición pueda ver en casa al nuevo HLA Alicante de Pedro Rivero y conocer al equipo que competirá esta temporada en Primera FEB, renovado completamente salvo por la continuidad de Mike Torres.
Con esta acción, la Fundación Lucentum, según explica en un comunicado, pretende que las gradas del Pedro Ferrándiz representen la "diversidad del deporte alicantino" y que aficionados de distintos clubes compartan "una jornada de baloncesto y el inicio de una nueva temporada".
Los abonados interesados en beneficiarse de la promoción y acudir al amistoso deberán cumplimentar el formulario de solicitud habilitado por el club. Las entradas se asignarán hasta completar las 1.000 localidades disponibles. Por otra parte, las entradas para el público general también se encuentran ya disponibles a través de los canales oficiales de venta del Lucentum.
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