La Vuelta a España pasa por la provincia de Alicante: mapa, recorrido, horarios y pueblos por los que cruza el pelotón

Alicante se reencuentra este domingo con la Vuelta a España. Lo hace, además, para protagonizar una de las etapas más duras jamás confeccionadas por la organización de la carrera, la más importante de cuantas se celebran en nuestro país. Con salida en La Vila Joiosa y meta en un puerto tan exigente como el Alto de Aitana, recorre este domingo 30 de agosto casi 190 kilómetros por suelo íntegramente alicantino. La hora de salida está fijada a las 12:26 de la mañana y la llegada estimada a las 17:14 de la tarde.

Será una jornada clave para la clasificación general en la que los corredores acumularán un desnivel brutal con seis subidas complejas, algunas como la de El Miserat, con pendientes del 20%, situado a mitad del recorrido, y otras como las de Tudons y Benifallim, encadenadas justo antes de la escalada final a otro alto de referencia para el deporte de la bicicleta, ubicado en el corazón de la Marina Alta, que servirá como campo de batalla para todo tipo estrategias antes de la jornada de descanso fijada el lunes, 1 de septiembre.

Ciclistas amateurs, en la cima del Coll de Rates. / ALFONS PADILLA

La carrera se entra en la Marina por el Coll de Rates, una subida que los profesionales conocen porque se entrenan allí en invierno. El pelotón lo ascenderá sobre las 13.30 horas. La caravana de la Vuelta (coches de patrocinadores, prensa, organización...) pasará mucho antes, sobre las 12.10 horas. Las carreteras se cortan 45 minutos antes del paso de la carrera. Lo más recomendable es llegar con bastante antelación al lugar deseado para ver el paso de los ciclistas e ir provistos de alimentos y mucha agua. Apostarse en los tramos más empinados, en los repechos y rampas más duros en los que los corredores se retuercen sobre sus bicicletas es lo más buscado, por lo tanto, los más saturados.

Se trata, según los expertos, de "una etapa muy dura para cerrar la primera semana de carrera con más de 5.000 metros de desnivel positivo y hasta seis puertos que pondrán a prueba a los ciclistas, con especial atención a El Miserá (de primera categoría) y la escalada final a Aitana en un trazado de enorme dureza que puede verse incrementada por el calor y la humedad".

Perfil de la etapa 9 de la Vuelta a España que se corre en la provincia de Alicante. / La Vuelta

Será la primera vez que la Vuelta salga de Villajoyosa, pero no que llegue a la cima en la que se ha situado la llegada en alto. El Alto de Aitana, con sus 22 kilómetros y rampas de hasta el 12% de pendiente, es una de esas cimas que forman parte de la historia de la carreta. Este 2026 acoge su quinta meta tras una década de ausencia. Este año se cumple el 25 aniversario de su estreno en la ronda española. En 2016, en la antesala de la etapa final en Madrid, la subida vivió un intenso duelo entre los dos hombres que se jugaban la victoria en la clasificación general, Nairo Quintana y Chris Froome, que certificaron su primer y segundo puesto en cima en la que se halla la base del Ejército del Aire.

Sin duda, este domingo, con la Vuelta en Alicante, será un día en el que las rampas darán a cada ciclista la oportunidad de encontrar su lugar en la carrera y, por descontado, en la clasificación general. Una buena parte del pelotón correrá sintiéndose como en casa. Es así porque cada vez más equipos preparan la temporada en las ascensiones de la Costa Blanca. Durante la etapa, las imágenes del grupo, partido seguramente en muchos tramos, tiñendo de color las sinuosas carreteras que trepan por sierras desnudas, entre barrancos y huertos, contribuirán a agrandar la leyenda de las escaladas alicantinas.

Itinerario completo y horas de paso

Todos los puntos por los que pasa en la etapa 9 de la Vuelta a España 2026. / La Vuelta

Todos los puntos por los que pasa en la etapa 9 de la Vuelta a España 2026. / La Vuelta

Todos los puntos por los que pasa en la etapa 9 de la Vuelta a España 2026. / La Vuelta

Todos los puntos por los que pasa en la etapa 9 de la Vuelta a España 2026. / La Vuelta

Los seis puertos de montaña alicantinos de la etapa 9

► Puerto de Tárbena: de 2ª categoría. Situado en el km 36 de la etapa. Tiene un desnivel de 392 metros. Son 7 kilómetros de subida al 5,4%.

► El Miserat: de 1ª categoría. Situado en el km 74 de la etapa. Tiene un desnivel de 527 metros. Son 5 kilómetros de subida al 10%.

► Tollos: 3ª categoría. Situado en el km 90 de la etapa. Tiene un desnivel de 237 metros. Son 4 kilómetros de subida al 5,8%.

► Tudons: de 2ª categoría. Situado en el km 122 de la etapa. Tiene un desnivel de 373 metros. Son 7 kilómetros de subida al 5,3%.

► Benufallim: de 2ª categoría. Situado en el km 140 de la etapa. Tiene un desnivel de 282 metros. Son 5 kilómetros de subida al 5,8%.

► Alto de Aitana: de 1ª categoría. Situado en el km 187 de la etapa. Tiene un desnivel de 1.543 metros. Son 22 kilómetros de subida al 5,8%

Sin representación alicantina

La baja confirmada de Juan Ayuso, que debía partir entro los favoritos al podio en Madrid, deja a la Vuelta sin ciclistas alicantinos en esta edición. El único corredor de la Comunidad inscrito en la ronda española es Pau Martí (del NSN). El valenciano, nacido en Moixent, lleva el dorsal 116 y es un especialista en clásicas. Con solo 21 años, es uno de los 30 corredores españoles que paticipan este año en la tercera grande del circuito internacional tras el Giro de Italia y el Tour de Francia.

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