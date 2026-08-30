Un intratable Alonso López se reencuentra con la victoria dos años después

Hay victorias que saben mejor que otras y la de este domingo en MotorLand (Aragón), seguro que Alonso López no la olvida nunca. El piloto madrileño, quien se reeincorporó a la competición en Silverstone hace tres semanas tras una lesión en la mano derecha, volvió a ganar una carrera en la categoría dos años después. En el podio le acompañaron dos futuros pilotos de MotoGP: Izan Guevara y David Alonso, respectivamente.

Nadie parecía capaz de poder frenar a Alonso López tras su primera 'pole' de la temporada. Ni tan solo en la primera frenada tras el 'apagón de semáforo. El 'poleman' salía como un tiro e Izan Guevara y Dani Holgado se ponían a su estela.

No hubo mucho misterio durante los seis primeros giros, más allá de que Collin Veijer conseguía ganar dos plazas para dejar tras él a Manu González. David Alonso, que partía quinto, trataba de adelantar al líder del campeonato en la frenada de la uno, en el sexto giro... pero no conseguía consolidarlo.

A falta de diez vueltas, Veijer trataba de adelantar a Holgado, que se había quedado rezagado a más de un segundo de Guevara. Lo consiguió, y de hecho, también su compañero de box, David Alonso, lograba sobrepasarle tras hacerlo previamente con Manuel Gozález, líder del campeonato.

Caía hasta la séptima plaza 'ManuGasss', sufriendo más de lo esperado, mientras en cabeza de carrera las cosas continuaban igual, con López liderando y abriendo un hueco de ocho décimas con Guevara.

A falta de cinco vueltas para el final, Veijer perdía el tren trasero y se iba al suelo en la curva 4, dejando el podio servido en bandeja a David Alonso, que ya había puesto un hueco de más de un segundo con Senna Agius, que le observaba desde la cuarta plaza.

Espectacular fue la remontada de Iván Ortolá. Venía con un ritmo brutal desde la decimoquinta plaza, tras clasificar mal el sábado. El piloto valenciano logró remontar hasta diez plazas mientras que Holgado y González se enzarzaban en una tremenda batalla por la sexta plaza. Finalmente, la ganó el líder del mundial, que vio caer la bandera a cuadros por detrás de Iván.

A dos vueltas para el final la emoción estaba más que servida. Parecía que Guevara sufría y el 'Parce' se le acercaba. Dieron una espectacular batalla en la zona del sacacorchos, pasándose y repasándose en el último sector. Pero finalmente, Izan se hizo con la segunda plaza y David con la tercera.

Por su parte, López, con la batalla tras su colín, logró imponerse con una ventaja de ocho segundos para conquistar su cuarta victoria en la categoría de Moto2, la primera desde el GP de Qatar de 2024.

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Por su parte, Guevara logra recortar puntos a Manu González en la lucha por el título. Si antes del GP estaba a 56.5, abandona Aragón a 32.5. Por su parte, Senna Agius se pone a 58,5.

Fuente: Sport