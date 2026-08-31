El Horneo presenta su proyecto en el Pitiu con victoria frente a REBI Cuenca

El Horneo Alicante sigue dando pasos en su preparación para la temporada 2026-2027 con una meritoria victoria por 37-31 ante el REBI Cuenca, en un nuevo test para el conjunto alicantino tras imponerse en el triangular de Benidorm hace dos semanas. El Pitiu Rochel fue escenario de un encuentro que permitió a la afición conocer de cerca al renovado proyecto que afrontará por segundo año consecutivo el reto de competir en la máxima categoría del balonmano nacional.

El partido comenzó con el habitual ritmo irregular propio de estas alturas de la preparación, marcado por las rachas de juego y las continuas alternativas en el marcador. El Horneo llevó durante buena parte de la primera mitad la iniciativa, aunque no terminó de encontrar la regularidad necesaria para abrir diferencias. Las pérdidas de balón lastraron el juego de los alicantinos y permitieron al REBI Cuenca mantenerse siempre cerca. A ello se sumó una defensa que durante estos primeros treinta minutos tuvo dificultades para contener el ataque visitante.

El equipo conquense fue creciendo con el paso de los minutos y aprovechó las imprecisiones locales para llegar con ventaja al tramo final de la primera parte. El Horneo perdió protagonismo y el REBI Cuenca consiguió darle la vuelta al marcador para alcanzar el descanso con una renta de dos goles (18-20).

Gran segunda parte

El paso por los vestuarios supuso un auténtico punto de inflexión. El Horneo salió con una mayor intensidad defensiva, más concentración y mucha más fluidez en ataque, dando la vuelta al encuentro en apenas unos minutos.

La defensa comenzó a funcionar y el conjunto alicantino encontró además en Pau Guitart uno de sus grandes argumentos. Sus intervenciones bajo palos dieron seguridad al equipo y permitieron al Horneo recuperar balones, correr y aumentar el ritmo ofensivo. La reacción fue inmediata. Los locales voltearon el marcador hasta situarse 25-23, obligando al REBI Cuenca a detener el partido con un tiempo muerto. Lejos de frenarse, el Horneo mantuvo la intensidad. Ahora dominaba desde la defensa, encontraba soluciones en ataque y jugaba con una confianza que había faltado durante buena parte de la primera mitad.

El conjunto alicantino supo además gestionar los minutos y repartir esfuerzos entre sus jugadores, una circunstancia especialmente importante en plena pretemporada y con ambos equipos afrontando el encuentro con algunos jugadores tocados. La superioridad local se hizo todavía más evidente en el tramo final, cuando el conjunto alicantino alcanzó su máxima ventaja de ocho goles (37-29) en el minuto 25.

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El REBI Cuenca logró maquillar ligeramente el resultado en los últimos compases, pero el Horneo no permitió que peligrara una victoria que terminó certificando con el definitivo 37-31. El equipo alicantino continúa así avanzando en su puesta a punto y afronta las dos últimas semanas de preparación con buenas sensaciones, con el objetivo de seguir ajustando detalles y llegar en las mejores condiciones posibles al debut liguero del 12 de septiembre, frente al Torrelavega en casa.