El Lucentum creará una app para sus aficionados

El Lucentum Alicante ha alcanzado un acuerdo con la empresa Blocksport para desarrollar una nueva plataforma digital propia con la que pretende centralizar en un mismo espacio la relación con sus aficionados, patrocinadores y jugadores de cantera.

El proyecto forma parte de la estrategia de transformación digital del club y busca avanzar desde un modelo centrado principalmente en el alcance y las visitas hacia otro que permita conocer mejor a los miembros de su comunidad y analizar sus hábitos de interacción.

La aplicación incorporará contenidos y comunicaciones oficiales, dinámicas de participación, gamificación, votaciones, predicciones y otras experiencias vinculadas a la actividad del club. También permitirá establecer una comunicación más directa con los aficionados y reducir la dependencia de los algoritmos de las redes sociales.

Herramientas para aficionados y patrocinadores

La nueva plataforma aspira a convertir al aficionado en un participante más activo dentro del ecosistema digital del Lucentum, con nuevos puntos de contacto más allá de la asistencia a los partidos o del seguimiento a través de redes sociales.

Crear un ecosistema digital propio pretende reducir la dependencia de los algoritmos de las redes sociales

El acuerdo también tiene una vertiente comercial. Los patrocinadores podrán obtener datos medibles sobre la visibilidad y la interacción generada por sus acciones dentro de la plataforma, frente a un modelo basado principalmente en estimaciones de alcance.

"Con esta plataforma dejamos de contar visitas y empezamos a conocer personas", ha señalado Ionut Georgescu, COO del Lucentum Alicante, quien considera que el nuevo sistema permitirá personalizar la experiencia de los aficionados y ofrecer a los patrocinadores información "medible y atribuible".

Georgescu ha destacado además que Blocksport trabajará junto al departamento de operaciones del club en áreas como marketing, ventas y eventos. "No hablamos de un proveedor, hablamos de un socio que se integra en la estructura del club", ha afirmado.

Una "casa digital" para el Lucentum

Blocksport trabaja ya con clubes europeos como Partizan, ARIS BC, AS Monaco y ratiopharm Ulm, experiencia que el Lucentum pretende aprovechar para desarrollar progresivamente nuevas funcionalidades dentro de su plataforma.

Vladimir Liulka, CEO de Blocksport, ha destacado que la alianza parte de una visión compartida sobre la digitalización en el deporte. "La digitalización en el deporte no trata solo de implementar tecnología, sino de construir verdaderas comunidades", ha señalado.

"No estamos lanzando una app: estamos construyendo la casa digital del Lucentum", ha resumido Georgescu, que define la plataforma como un único espacio en el que convivirán aficionados, patrocinadores y jugadores de la cantera.

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La aplicación se integrará de forma progresiva en la estrategia digital del club, y según afirman en un comunicado, se desarrollará alrededor de cuatro grandes ejes: afición, comunidad, negocio y cantera.