Condenado el futbolista del Real Madrid Raúl Asencio por conducir ebrio en Gran Canaria

El defensa grancanario del Real Madrid, Raúl Asencio, ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial tras reconocer que conducía bajo los efectos del alcohol en el sur de Gran Canaria. La información ha sido adelantada por Atlántico Hoy, que detalla que el jugador aceptó la condena durante un juicio rápido celebrado en agosto.

Según publica ese medio, Asencio no ha comenzado con buen pie la nueva temporada a las órdenes de José Mourinho. Tras quedar apartado del equipo por una lesión sufrida en julio, el futbolista ha sido condenado después de admitir los hechos en sede judicial.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de agosto en San Bartolomé de Tirajana, cuando fue interceptado por los agentes durante un control preventivo de tráfico.

Siempre según Atlántico Hoy, el jugador reconoció los hechos tres días después, el 19 de agosto, durante un juicio rápido celebrado en el municipio grancanario. El Juzgado le impuso una multa de cuatro meses, con una cuota diaria de 120 euros (14.400 euros en total), además de la retirada del permiso de conducir durante ocho meses.

Casi cuatro veces la tasa permitida

El periódico señala que Asencio no sufrió ningún accidente ni protagonizó una conducción temeraria. El defensa circulaba en un Porsche cuando fue requerido en uno de los controles rutinarios que realizan la Policía Local y la Guardia Civil durante las noches de ocio del sur de Gran Canaria.

En la prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 0,90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, una cifra que supera ampliamente el límite penal de 0,60 mg/l establecido para que la infracción administrativa pase a constituir un delito contra la seguridad vial.

Pendiente de otro juicio

La sentencia, que es firme al tratarse de una condena de conformidad, llega pocos días antes de que el futbolista vuelva a sentarse en el banquillo.

Tal y como recuerda Atlántico Hoy, Asencio tiene señalado para los próximos 3, 4 y 7 de septiembre el juicio oral por la causa en la que está acusado junto a otros tres exjugadores de la cantera del Real Madrid por la presunta difusión de vídeos de contenido sexual grabados en el sur de Gran Canaria.

El procedimiento

En ese procedimiento se juzga la grabación y difusión no autorizada de vídeos de contenido sexual registrados en 2023 en el sur de Gran Canaria.

Según la información publicada por Atlántico Hoy, Asencio no participó en las relaciones sexuales ni realizó las grabaciones, pero la Fiscalía sostiene que compartió uno de los vídeos con un tercero a sabiendas de que las imágenes habían sido obtenidas sin el consentimiento de las jóvenes. Los hechos ocurrieron en un hotel de Amadores.

El Ministerio Fiscal solicita para el futbolista dos años y medio de prisión por un presunto delito contra la intimidad, aunque mantiene abierta la posibilidad de retirar la acusación si el jugador pide perdón a las víctimas durante el juicio.

Los otros acusados

Las perjudicadas han aceptado las disculpas y han sido indemnizadas, aunque el procedimiento continúa al tratarse de un delito semipúblico.

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Por su parte, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, los otros tres exjugadores investigados, se enfrentan a una petición de cuatro años y siete meses de prisión al estar acusados, además, de la presunta distribución de pornografía infantil, ya que una de las víctimas era menor de edad cuando ocurrieron los hechos.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas