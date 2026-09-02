Tenis
Dani Mérida prolonga su idilio con Nueva York y elimina a Rublev
El tenista del Club Atlético Montemar pasa a tercera ronda tras superar al ruso en cuatro sets
El tenista madrileño Dani Mérida, producto del Club Atlético Montemar, firmó su mejor resultado en un Grand Slam al clasificarse a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos tras imponerse este miércoles al ruso Andrey Rublev.
Mérida, que actualmente es el número 39 del mundo, superó a Rublev, cabeza de serie 23 del último Grand Slam de la temporada tenística, en cuatro sets, por un resultado de 6-7(3), 6-2, 6-4 y 6-4, en dos horas y 48 minutos.
El mejor resultado del español en un grande hasta la fecha era la segunda ronda del pasado Wimbledon. Esta es su primera participación en un cuadro principal del Abierto de Estados Unidos.
Eficaz y templado
El triunfo del tenista de Montemar se fraguó desde su eficacia con el saque, con el que Mérida ganó el 67 % de los puntos y apenas cedió un break. Con su segundo servicio se llevó el 55 % de los intercambios.
Después de caer en el desempate del primer set, en el que ningún tenista logró quebrar el saque de su rival, Mérida rompió en tres ocasiones el servicio de Rublev para llevarse las dos siguientes mangas.
Aunque comenzó por detrás en el cuarto set, mantuvo la templanza y acabó dándole la vuelta. Mérida, de 21 años, vive su temporada de irrupción en la élite, tras comenzar el año en el ranking 163 de la ATP. El puesto 39 que ocupa actualmente es la mejor posición de su corta carrera.
Su rival en la tercera ronda será el estadounidense Alex Michelsen, número 46 del ranking ATP, quien venció este miércoles en tres sets a su compatriota Brandon Nakashima.
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