Llorca destaca que la Comunitat será "capital mundial del deporte náutico" con la Sail GP y el Mundial de Kayak
El jefe del Consell ha visitado las instalaciones en las que se va a celebrar la ICF Canoe Ocean Racing World Championships de 2026 el próximo mes de octubre
El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado este viernes que, con la celebración de la Sail GP en València y el Mundial de Kayak en La Vila Joiosa, la Comunitat Valenciana se convierte en la "capital mundial del deporte náutico".
El jefe del Consell ha visitado las instalaciones en las que se va a celebrar la ICF Canoe Ocean Racing World Championships de 2026 el próximo mes de octubre, donde ha manifestado que la Comunitat ofrece "uno de los mejores escenarios del mundo para acoger este tipo de eventos, combinando naturaleza, deporte y calidad de vida".
Asimismo, ha señalado que ambas competiciones náuticas refuerzan la "posición en la organización de grandes eventos deportivos y consolidan un modelo que dinamiza la economía y el empleo a través del fomento del deporte", según un comunicado de la Generalitat.
Durante el recorrido por las instalaciones, el 'president' ha mantenido un breve encuentro con la palista de La Vila Joiosa Andrea Jiménez, campeona del mundo en SS1 Junior Kayak de Mar en 2025, que va a participar en la competición el próximo mes de octubre, ha apuntado la administración autonómica.
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