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Dani Mérida no puede con Michelsen y dice adiós al US Open

El tenista del Club Atlético Montemar cae en tres sets y se despide en tercera ronda del último grande del año

Dani Mérida

Dani Mérida / Europa Press/Contacto/Christinne Muschi

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EFE

EFE

El español Daniel Mérida, tenista del Club Atlético Montemar, quedó eliminado este viernes en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, tras caer en tres sets ante el estadounidense Alex Michelsen.

Michelsen (número 46 del mundo) se deshizo de Mérida, que llegó a Nueva York en el puesto 39 del ranking ATP, por 7-6(5), 6-4 y 6-3 en dos horas y nueve minutos de partido. El estadounidense se enfrentará en cuarta ronda al argentino Tomás Martín Etcheverry por un puesto en los cuartos de final.

Mérida, de 21 años, llegó a la gira norteamericana sin haber ganado un solo partido sobre pista dura como profesional y la cierra con un balance de 8-3, tras alcanzar los cuartos de final en Montreal y la tercera ronda tanto en Cincinnati como en Nueva York, su mejor resultado en un Grand Slam.

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Su buen papel estas últimas semanas le ha permitido meterse por primera vez en el 'Top 40' del mundo. Este viernes, sin embargo, se vio claramente superado por su rival tras ganar solo el 60 % de sus puntos al saque y el 28 % al resto, ceder cuatro 'breaks' y convertir uno solo en sus cinco oportunidades de rotura.

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