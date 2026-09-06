US Open: Tommy Paul - Carlos Alcaraz, en directo
El número tres del mundo y vigente campeón se adentra en el momento de la verdad del evento, con rivales de enjundia desde los octavos de final
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Madrid
El tenista murciano Carlos Alcaraz disputa este domingo los octavos de final del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada tenística, ante el estadounidense Tommy Paul.
El número tres del mundo y vigente campeón se adentra en el momento de la verdad del evento, con rivales de enjundia desde los octavos de final.
La tenosinovitis que afectó a su muñeca derecha ya parece formar parte del pasado a tenor de lo enseñado por el murciano, de 23 años, en los encuentros que venció por un triple 6-4 ante el ruso Roman Safiullin, por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 y remontando frente al portugués Jaime Faría y por 6-3, 6-4 y 6-1 contra el chino Yibing Wu.
- Multan con 200 euros a dos ambulancias mientras recogían a pacientes de diálisis en el Hospital de Elda
- Parece Australia pero está en Alicante: la cala salvaje entre acantilados y con el agua más cristalina que has visto este verano
- David, un joven sobre el Janteloven, la norma social no escrita de Noruega: “Muchos españoles tendrían problemas para adaptarse”
- Mecamodel, la 'tienda de los niños grandes', echa el cierre en Alicante
- Derrumbe en San Vicente del Raspeig: una mujer sale de la vivienda antes de que se venga abajo
- El Ayuntamiento de Alicante cierra antes del fin del verano y sin previo aviso la piscina descubierta del Tossal
- Desmantelada una plantación indoor de marihuana con 200 plantas en una vivienda de Elda
- Los ayuntamientos alicantinos tienen más de 2.000 millones de euros guardados en el banco