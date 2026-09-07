Los alicantinos Juan Ayuso y Sandra Alonso disputarán el Mundial de ciclismo de Canadá

La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) ha dado a conocer este lunes las listas de convocados para la próxima edición del campeonato del mundo, que este año se celebrará en Canadá, del 20 al 27 de septiembre, y en el que estarán presentes, en categoría élite, dos representantes alicantinos: Juan Ayuso y Sandra Alonso.

Ayuso, tras renunciar a participar en la Vuelta a España después de su agridulce Tour de Francia para centrar su preparación en el Mundial, liderará al equipo masculino, capitaneado por el seleccionador Alejandro Valverde, junto al balear Enric Mas, líder de la ronda española y principal candidato a ganarla.

Iván Romeo, Raúl García Pierna, Carlos Verona, Igor Arrieta, Markel Beloki y Marcel Camprubí completan la escuadra seleccionada por Valverde para la prueba en ruta, mientras que Pablo Castrillo participará en la contrarreloj.

En Canadá quedará vacante el rol de principal favorito por la ausencia del esloveno Tadej Pogacar, debido a las lesiones producidas tras su caída en la Vuelta a España, que le obligaron no solo a retirarse de esta carrera, sino a poner punto final a su temporada.

Sin Pogacar, Ayuso ve crecer sus posibilidades de pelear por medalla. El de Jávea tiene previsto regresar a la competición oficial en las clásicas canadienses del calendario World Tour que se disputarán en Quebec (11 de septiembre) y Montreal (dos días después), que esta temporada sirven, más que nunca, como preparación idónea para el Mundial.

Juan Ayuso, durante una contrarreloj del Tour / EFE

La de este año será la tercera participación de Ayuso en un Mundial, tras haberlo hecho en los dos cursos anteriores: en 2024 acabó 26º en Suiza y en 2025 fue octavo en Ruanda. Este año, el alicantino del Lidl-Trek ha obtenido dos victorias, una etapa y la general de la Vuelta al Algarve, mientras que en el Tour finalizó en séptima posición.

Alonso, gregaria de lujo

Sandra Alonso, por su parte, compartirá equipo nacional en Canadá con Paula Blasi, Mavi García, Sara Martín, Mireia Benito y Usoa Ostolaza, en una cita en la que las españolas apuntan a ser candidatas a animar la carrera, gracias a la juventud y progresión de Blasi y a la experiencia de García.

La torrevejense, de vuelta al pelotón en 2026 tras haber sido madre a finales de 2025, debería tener un papel de gregaria de lujo si las dos líderes son capaces de llegar al máximo nivel posible a la cita canadiense.

Esta temporada, Alonso ha conseguido un par de victorias en carreras nacionales, mientras que ha brillado en los Juegos Mediterráneos, con una medalla de plata en la contrarreloj y un sexto puesto en la ruta; en el Gran Premio de Eibar, donde subió al podio en tercera posición y con un par de top 10 en carreras como el Gran Premio de Morbihan o la Navarra Classic.

Para Alonso esta será su cuarta participación en un Mundial. La última de ellas se remonta al año 2023, en Glasgow, cuando terminó 49ª, su mejor resultado. En 2022 no terminó la carrera, mientras que en su debut, en 2020, fue 98ª.

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La prueba masculina de ciclismo en ruta se disputará el 27 de septiembre, con un recorrido de 273,2 kilómetros, salida en Brossard y meta en Montreal. Sin Pogacar, la lista de favoritos la encabezan Remco Evenepoel, Isaac del Toro, Paul Seixas, Wout van Aert y Mathieu van der Poel. La femenina tendrá lugar un día antes, con los mismos puntos de inicio y final, aunque menos kilometraje (180). Demi Vollering, Elisa Longo Borghini y Lotte Kopecky aparecen como las principales rivales de Blasi.