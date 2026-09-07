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Ayuso, Mas y Blasi serán los líderes de España en el Mundial

El Campeonato del Mundo se celebra este año en la ciudad canadiense de Montreal durante la última semana de septiembre.

Paula Blasi, el año pasado, en el podio del Mundial de Ruanda en categoría sub 23

Paula Blasi, el año pasado, en el podio del Mundial de Ruanda en categoría sub 23 / RFEC

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Sergi López-Egea

Sergi López-Egea

Córdoba

Juan Ayuso y Enric Mas, en el apartado masculino, y Paula Blasi, en el femenino, serán los líderes de la selección española de ciclismo que disputará la última semana de septiembre el Campeonato del Mundo que este año se celebra en la ciudad canadiense de Montreal.

La ausencia de Tadej Pogacar, a consecuencia de la caída sufrida en la Vuelta, ha dejado la carrera de ruta masculina muchísimo más abierta que cuando él era el gran favorito y casi el único aspirante a la medalla de oro. Habría sido la tercera vez que el astro esloveno se llevaba el Mundial y por lo tanto corría una temporada entera con el jersey arcoíris. La verdad, poco ha lucido la prenda ya que normalmente enseguida la ha cambiado por la de líder de la carrera que ha corrido.

Pogacar era el favorito

De hecho, hasta su caída, Pogacar no exhibió el jersey de campeón del mundo ya que partió de la contrarreloj inicial de Mónaco con el uniforme habitual del UAE, ya que no tenía el derecho a vestir de arcoíris al ser una etapa cronometrada, y enseguida se colocó de rojo.

La selección masculina.

La selección masculina. / RFEC

Juan Ayuso será el gran líder del equipo español. Desde que terminó el Tour y después de unos días de descanso el corredor del Lidl Trek ya ha estado inmerso en la preparación del Mundial al ausentarse de la Vuelta. Por su parte, Enric Mas también correrá la prueba con todos los galones dado su excelente momento de forma y el hecho de que esta carrera acostumbra a irle siempre bien. Hace dos años, en su última participación, fue octavo.

Paula Blasi es una clara aspirante a las medallas, en una temporada en la que se ha descubierto como estrella del ciclismo. Además, se mueve de forma excelente en carreras de un día. Es la ganadora de la última Amstel Gold Race disputada, prueba en la que se dio a conocer internacionalmente.

La selección femenina.

La selección femenina. / RFEC

Los seleccionadores españoles, Alejandro Valverde y Gema Pascual, aprovecharon la jornada de descanso de la Vuelta para dar a conocer los nombres de los corredores seleccionados.

En el capítulo masculino ayudarán a Ayuso y Mas, los ciclistas Markel Beloki, Carlos Verona, Iván Romeo, Raúl García Pierna, Marcel Camprubí e Igor Arrieta.

Mavi García y Mireia Benito

Por parte femenina, aparte de Blasi, completarán la selección Mavi García (la ciclista mallorquina de 42 años ha anunciado que seguirá otra temporada en activo), Usoa Ostolaza, Mireia Benito, Sara Martín y Sandra Alonso. Romeo y Pablo Castrillo correrán la contrarreloj al igual que Benito y Blasi.

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La carrera femenina tendrá lugar el sábado día 26 sobre 180 kilómetros y 2.570 metros de desnivel positivo. La masculina se disputará el domingo día 27 con 283 kilómetros y 3.800 metros de desnivel. La prueba contrarreloj se correrá el domingo 20 sobre un recorrido común para hombres y mujeres de 39,2 kilómetros y 220 metros de desnivel positivo.

Fuente: El Periódico

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