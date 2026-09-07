La Baia bate su récord de participación por cuarto año consecutivo con 1.500 dorsales en la V Cursa Festes de La Baia

La pedanía ilicitana de La Baia volvió a vestirse de fiesta y deporte el pasado sábado con la celebración de la V Cursa Festes de La Baia, organizada por la Associació BaiaJovens con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elche. La jornada, que combinó las 'Curses Infantils', la 'Marxa Popular' y la Cursa de 7K, cerró su edición 2026 con récord histórico de inscripciones: más de 1.500 dorsales repartidos entre las tres pruebas, la cifra más alta desde que la carrera echó a andar y el cuarto año consecutivo en el que el evento supera su propio registro de participación.

El alcalde da la salida entre pirotecnia

La prueba contó este año con un momento especialmente simbólico: el alcalde de Elche, Pablo Ruz Villanueva, tomó parte en la salida oficial y fue el encargado de dar la orden al equipo de pirotecnia para el disparo de una 'coetà', el tradicional cohete que marca el inicio de los actos festivos en la Comunitat Valenciana, poniendo así en marcha una prueba que un año más ha demostrado la capacidad de La Baia para unir deporte y fiesta popular.

Estreno de temporada de la Lliga de Curses del Camp d'Elx

La V Cursa Festes de La Baia abrió además la temporada de la Lliga de Curses del Camp d'Elx, el circuito local de carreras populares en el que la prueba de La Baia se integró el año pasado como cita puntuable en su primera edición.

Un nivel deportivo altísimo y una lucha por la victoria de infarto

El elevado número de atletas de primer nivel inscritos en la prueba de 7K se tradujo en una de las llegadas a meta más apretadas que se recuerdan en la Cursa. La victoria masculina se resolvió por apenas cuatro segundos: Jesús Ángel Rodríguez Sánchez se impuso con un tiempo de 21:40, seguido muy de cerca por Marcos Sánchez Deltell (21:44), Javier Bachero Sabuco (21:47), Sergio Alfonso Carrillo (21:48) y Francisco Roselló Hudson (21:55). Los cinco primeros clasificados entraron en meta en un margen de apenas quince segundos, reflejo del nivel competitivo que atrajo la prueba en esta edición.

En categoría femenina, Cristina Juan Torres se proclamó vencedora con un tiempo de 25:07, por delante de Jessica Guerrero Ballester (26:20) y de Nora Zoubai (26:42), completando un podio femenino que también estuvo protagonizado por tiempos de gran nivel.

En la clasificación por equipos, el título masculino fue para el Club Atletisme Crevillent, mientras que en categoría femenina se impuso el equipo del Amorós Grupo de Entrenamiento.

Los locales, protagonistas propios

La Cursa reservó, como cada año, una clasificación específica para los corredores empadronados en La Baia y Asprillas. En categoría masculina, el más rápido de los locales fue Óscar Irles Marco, séptimo en la general absoluta con un tiempo de 22:51, mientras que en categoría femenina la mejor local fue Belén Bonet Jara, con 30:12.

Una fiesta deportiva y familiar de arriba abajo

Antes de la prueba reina, las 'Curses Infantils' volvieron a llenar de color las calles de La Baia con la participación de decenas de niños y niñas en las categorías Chupetín, Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil, mientras que la 'Marxa Popular' reunió a marchadores y caminantes de todas las edades en un recorrido no competitivo de 5 kilómetros, con premios al mejor disfraz individual y grupal.

Más de cien voluntarios y toda una pedanía volcada

Detrás de cada uno de los tres recorridos hubo un despliegue humano que va mucho más allá de lo puramente deportivo: más de cien voluntarios formaron parte del equipo organizador, encargándose de puntos de control, avituallamientos, dorsales, seguridad del recorrido y atención a los participantes. A ellos se suma la implicación de comercios, asociaciones vecinales, AMPA, entidades deportivas y vecinos de La Baia, que un año más han hecho posible que la cita crezca sin perder su carácter de fiesta de pedanía hecha por y para su gente.

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Una cita que no deja de crecer

Con esta quinta edición, la V Cursa Festes de La Baia confirma una trayectoria de crecimiento sostenido: de ser una prueba de arraigo vecinal ha pasado a convertirse en una referencia dentro del calendario atlético de la comarca, capaz de atraer a atletas de nivel provincial y autonómico sin perder su esencia festiva y familiar. Buena muestra de ello es la propia procedencia de los primeros clasificados: el ganador absoluto, Jesús Ángel Rodríguez Sánchez, corre para el Club Atletismo de Albacete, mientras que el sexto clasificado, Raúl Martínez Garrido, milita en un club de Abarán (Murcia) y es atleta de la selección española y hombre record prueba de que la Cursa ya despierta interés deportivo fuera de los límites de la provincia de Alicante. La organización ya trabaja en una sexta edición que, a la vista de los resultados de este año, tendrá que superar un listón cada vez más alto.