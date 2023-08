La primera fase de las reformas que se están llevando a cabo en el estadio Nuevo Pepico Amat cuentan con una inversión de más de dos millones de euros, según confirmó José Antonio Castilla, vicepresidente del Eldense, club que esta temporada militará en la categoría de plata del fútbol español.

Durante la presentación del patrocinio del Ayuntamiento de Elda al Deportivo, cuyo importe es de 660.000 euros por cada una de las dos próximas temporadas, también se habló de la remodelación que se está llevando a cabo en el Nuevo Pepico Amat, instalación de propiedad municipal que utiliza el Eldense desde hace una década.

Desde el pasado 14 de julio, dicho estadio ha sido cedido en exclusiva al Eldense ante el ascenso del equipo azulgrana al fútbol profesional, lo que obliga al club a realizar este verano una serie de mejoras para cumplir con la normativa exigida por la LFP.

José Antonio Castilla, vicepresidente del Eldense, confirmó al respecto que «estas adaptaciones costarán más de dos millones de euros» en una primera fase porque el año que viene tendrán que realizar más actuaciones en el estadio Nuevo Pepico Amat.

Con la instalación de gradas supletorias y fondos, el recinto en el que el Eldense juega sus partidos como local desde hace diez años incrementará su aforo hasta siete mil localidades, tres mil asientos más de los que contaba hasta ahora.

El Nuevo Pepico Amat también dispondrá de una mayor iluminación artificial «que multiplica por cinco lo que teníamos», además de instalar cámaras VAR y ampliar el terreno de juego «un metro por cada lado a lo ancho», recordó el vicepresidente deportivista.

El Eldense espera tener listo el estadio para el día 24 de agosto, fecha en la que se llevará a cabo un simulacro de comprobación, cuatro días antes de celebrarse el primer partido de la Liga Hypermotion en el Nuevo Pepico Amat, previsto para el lunes 28 de agosto ante el Éibar en encuentro correspondiente a la tercera jornada del campeonato.

El Eldense inicia el próximo domingo en Cartagena (19.30) una temporada histórica en la segunda categoría del fútbol español, ahora denominada Liga Hypermotion, división a la que regresa después de seis décadas de ausencia.

El ascenso logrado el pasado 25 de junio en el estadio Nuevo Pepico Amat ante el Real Madrid Castilla disparó la euforia en el municipio alicantino de Elda que ha visto como su equipo, el Deportivo, ha protagonizado tres saltos de categoría de forma consecutiva en apenas dos años.

Tras tres temporadas que terminaron con ascenso, el club que preside Pascual Pérez afronta el reto de consolidarse en el fútbol profesional con el objetivo de lograr la permanencia. Para ello mantiene la confianza en el técnico que volvió a poner al Eldense en el mapa del balompié español.

Con el granadino Fernando Estévez en el banquillo, el conjunto azulgrana ha reforzado su plantilla con el guardameta Andoni Zubiaurre, el defensa central Iñigo Piña, los centrocampistas Mario da Costa, Marc Olivier Doué, Miguel Marí, David Timor y Youness Lachhad y los atacantes Andone, Arnau Ortiz, Chapela y Mateu.