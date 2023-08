El Eldense visita este lunes (19 horas) al Villarreal B en La Cerámica, en un duelo autonómico en el que los azulgrana tratarán de continuar la buena línea marcada en su debut liguero, en el que firmaron una gran victoria a domicilio ante el Cartagena. El filial, por su parte, viene de perder en Zaragoza.

Con la inercia positiva de un recién ascendido y cargado de confianza por su estreno triunfal en la segunda categoría del fútbol español, el Eldense se somete a otra exigente prueba. Su entrenador, Fernando Estévez, advierte que "nos medimos a un filial que es una realidad en la categoría. El Villarreal B tiene muy claras las ideas de juego con un entrenador que lleva varios años. Es un club que cuida mucho la cantera con jugadores de gran nivel".

Para este encuentro, el bosnio Darío Dumic podría debutar con el Eldense, una vez recibido el transfer internacional y formalizada su inscripción como jugador azulgrana. Más aún teniendo en cuenta la sobrecarga muscular que sufrió Carlos Hernández en el partido anterior ante el Cartagena.

No obstante, el técnico del Eldense no descarta poder contar finalmente con el defensa central andaluz al "evolucionar de forma favorable". El resto del once podría repetir respecto al que ganó en suelo murciano. Tampoco faltará el aliento desde la grada, pues se esperá un notable desplazamiento de seguidores desde Elda.

Por su parte, el Villarreal B de Miguel Alvarez sigue contando con las bajas de los lesionados Carlos Romero y Pablo Íñiguez, a los que se suma la ausencia de la semana más del extremo Ilia Akomach, en dinámica del primer equipo. Cabe destacar que el técnico recuperará al el lateral Adrià Altimira, convocado con el primer equipo el pasado viernes, pero disponible para esta jornada

Alineaciones probables

Villarreal B: Iker Alvarez, Adrià Altimira, Abraham Rando, Hugo Pérez, Tasende, Carlo Adriano, Alberto Del Moral, Rodri Alonso, Ontiveros, Álex Fores y Andrés Ferrari.

Eldense: Guille Vallejo, Toni Abad, Iñigo Piña, Dumic o Carlos Hernández, Marc Mateu, David Timor, Sergio Ortuño, Cris Montes, Juanto Ortuño y Florín Andone.