El Eldense y Miguel Núñez han decidido rescindir el contrato que les unía de mutuo acuerdo, de manera amistosa, después de que la secretaría técnica y el jugador entiendieran que era lo mejor para las dos partes porque no entraba en los planes del entrenador, que tenía otras prioridades para el regreso del Deportivo a Segund División.

Miguel Núñez, de 36 años de edad, llegó al Eldense hace un año con el objetivo de luchar por dar el salto a la Liga Hypermotion, meta que logró el pasado 25 de junio tras superar al Real Madrid Castilla en la final de la promoción de ascenso.

El veterano jugador fue pieza importante en el equipo que dirige desde el banquillo Fernando Estévez tras disputar 2.915 minutos en 39 partidos durante la última temporada.

Núñez, que no fue inscrito por el Eldense para este curso en la Liga Hypermotion, agradeció en su despedida "el apoyo de todos los que forman parte del club. He sido muy feliz en Elda y he disfrutado mucho jugando en el Deportivo, club al que voy a recordar toda mi vida con cariño".

El jugador extremeño recordó que "vivimos algo muy bonito con el ascenso" para concluir diciendo que "siento envidia sana de mis compañeros por lo que van a vivir este año ante grandes equipos. Me siento ya un hincha más del Deportivo".