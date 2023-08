El Eldense completó ayer, después de mantener el suspense una semana, la inscripción en LaLiga de Derick Poloni, el lateral brasileño que debe liberar de la tarea defensiva a Marc Mateu para que Fernando Estévez pueda utlizar al extremo donde realmente resulta capital. Se trata del 25º jugador con ficha en el primer equipo, si bien, una de ellas la posee el cuarto portero, el canterano Quirant, que puede liberarla en caso de reunir más refuerzos.

Después de dos semanas de trabajo, Derick Theodoro Santos Poloni ya se ejercita al mismo ritmo que el resto del grupo por lo que, si Fernando Estévez lo estima oportuno, podrá alinearlo de inicio para recibir al Eibar en el primer encuentro de los azulgranas como locales después de disputar a domicilio las dos primera fechas de la competición para dar tiempo a completar la remodelación del Nuevo Pepico Amat, que ya está listo para batir el récord de afluencia al campo, fijado en 4.100 espectadores.

Las 7.000 butacas que presenta ahora tras la reforma contrarreloj se lo permiten a pesar de que la cifra de abonados aún no ha sobrepasado los 4.000... si bien está muy cerca.

25 JUGADORES Ha inscrito el Eldense a cinco días del cierre del mercado ► Fernando Estévez tiene a su disposición ahora mismo a 4 porteros, 6 defensas, 9 centrocampistas y 6 delanteros.

Es probable que en esa puesta de largo no esté Marco Doué. El centrocampista galo, con un esguince e el tobillo de grado 2, tiene muy justo reaparecer después de solo 7 días de terapia manual y radiológica, así que lo más probable es que cause baja. Muchas más opciones de saltar al campo el lunes reúne David Timor, que acabó el derbi en La Cerámica con molestias musculares, aunque más fruto de la fatiga que de una rotura fibrilar, aunque en su caso el club no ha facilitado parte médico alguno.

Carlos Hernández, restablecido de su dolencia fibrilar, y Dario Dumic, que viajó a Villarreal, aunque no disputó ni un minuto, también parecen estar listos para ocupar el eje de la zaga, otro de los problemas que lastraron al Deportivo en su primer tropiezo de la temporada.

Cambio de día y de hora

Finalmente, el encuentro correspondiente a la jornada 4, el que medirá a los alicantinos con el Real Zaragoza en La Romareda, se disputará el domingo 3 de septiembre, a las 18:30 horas, a pesar de que, en un primer momento se programó para el lunes. La petición de los maños del cambio ha sido escuchada por LaLiga para que el parón por selecciones no afecte a los internacionales que militan en el club aragonés.