El alto nivel de efectividad del Eldense en su regreso al fútbol profesional estaba siendo altísimo. Hasta su visita a Zaragoza, en las tres primeras jornadas, el Deportivo había rematado 8 veces a puerta y había marcado cuatro goles. Ese 50% de efectividad le tenía en el tren de cabeza de la Liga. En La Romareda, mantuvo la progresión de disparos entre los tres palos, pero faltó definición. Se quedó sin marcar diez partidos después, la primera vez esta temporada, y eso que fue capaz de generar ocasiones muy claras, sobre todo una en las botas de Florin Andone que, inexplicablemente se marchó fuera con el partido empatado a cero.

El Eldense de Estévez había enlazado nueve encuentros marcando. La última vez que, como el domingo, salió del campo sin festejar una diana, fue el pasado 14 de mayo, en la jornada 36, en Soria, frente al Numancia. Le valió para sumar un punto, un botín que no arañó frente al equipo de Fran Escribá, líder invicto de Segunda División con todos sus encuentros saldados con triunfo, el último, con la suerte del campeón gracias a dos rechaces que anularon el excelente trabajo defensivo de los alicantinos.

La fuerza azulgrana está en su estadio, donde no pierde desde hace más de año y medio, pero también en la perfecta ejecución táctica del sistema de contención. El conjunto de Estévez ha ganado sus dos compromisos como local y perdido en su dos viajes a pesar de que en ambas derrotas no fue desbordado nunca, siempre dispuso de opciones, como mínimo, para igualar el marcador.

4 GOLES Había enlazado Juanto Ortuño desde la final con el Castilla ► El héroe del ascenso se quedó sin celebrar un gol cinco partidos después, marcó en la final y el las 3 primeras jornadas.

Además, el domingo, en el campo del líder de LaLiga Hypermotion, se produjo otro hecho al que los deportivistas ya no estaban acostumbrados. Desde la final con el Castilla, Juanto Ortuño siempre había marcado hasta el pulso en la capital maña del pasado domingo. Hizo el gol que materializó definitivamente el ascenso a Segunda División seis décadas después, dio los tres puntos asu equipo en el estreno liguero en Cartagena, recortó diferencias en Villarreal y anotó uno de los dos goles con los que los alicantinos superaron con suficiencia al Eibar en la tercera jornada, la del debut del equipo en su remozado estadio, que el próximo lunes, 11 de septiembre (21:00 horas, Movistar Plus) recibirá la visita de un clásico de la categoría, el Alcorcón.

El Deportivo dispuso de ocasiones claras para haber batido al portero del Real Zaragoza, Cristian Álvarez

Juanto, que sigue liderando la tabla de realizador con su excompañero Manu Nieto, ahora en el Andorra), no se escondió en La Romareda. Al revés. Volvió a ser determinante en la elaboración y dispuso de dos ocasiones para seguir fiel a su cita con el gol.

El Deportivo, que tiene muy claro que su objetivo, a pesar de lo ilusionante de su puesta de largo en el fútbol profesional, continúa siendo la permanencia, llegar cuanto antes a los 50 puntos que habitualmente la garantizan, para consolidar un proyecto que parte con una inversión muy medida que se cerró el viernes con la llegada del joven portero del Real Valladolid Álvaro Aceves, internacional con la Roja en todas las categorías inferiores, y el lateral diestro de Benidorm Miguelón Llambrich, liberado por el Espanyol minutos antes del cierre de la ventana estival de fichajes. El alicantino tendrá que pelear con Toni Abad por un lugar en el once, pero no será una pugna sencilla porque el ex defensa del Alcoyano ya suma dos asistencias de gol.