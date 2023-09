Sin protagonismo, de momento. Miguel Marí es el único futbolista de campo que aún no ha disputado ni un solo minuto con el Eldense en Segunda División esta temporada. Tras el primer mes de competición, el centrocampista alicantino, que ha sido convocado todas las veces, aún no ha debutado. Fue de los primeros en llegar al equipo. Sabía que el Deportivo sería su siguiente paso nada más consumarse la permanencia del Intercity, su anterior club, aunque su contratación no se hizo oficial hasta bastante después.

El hijo del portero del Hércules José Miguel Marí tiene que aguardar su oportunidad. De momento, el preparador granadino ha apostado por Sergio Ortuño y David Timor como dupla en el mediocentro. Ambos lo han jugado casi todo y la escasa media hora que se han perdido por sustitución, no ha servido para que el canterano del Valladolid pudiera estrenar oficialmente su nueva camiseta. Douré, Youness, Bernal y Capó le han ganado la partida por unos motivos u otros. 26 AÑOS Tiene el mediocentro, que todavía no ha debutado en Liga ► Fue uno de los primeros fichajes del Deportivo tras abandonar el Intercity. Las cualidades de Marí, orientadas a darle una salida limpia a la pelota desde el propio campo, no se han hecho hueco en un planteamiento que exige mucha intensidad para no partir al equipo. Estévez quiere dar continuidad al estilo con el que logró el ascenso, pero ahora tiene que imponerlo delante de plantillas mucho más potentes y competitivas de las que tenía que enfrentar hasta la final del «play-off» en el que eliminó al Castilla. Eso le lleva a apostar por perfiles más físicos, más dinámicos, pero el cuerpo técnico está convencido de que el alicantino tendrá su momento a lo largo de la temporada. Ya ocurrió el curso pasado. Estévez no acostumbra a dejar a nadie atrás, le acaba sacando provecho a todo el plantel antes o después, lo importante es no bajar nunca el pistón y estar listo para cuando llegue esa hora. Guille Vallejo, Toni Abad, Íñigo Piña y Marc Mateu han disputado todos los partidos desde el inicio sin ser sustituidos El Deportivo necesita asentarse en la competición, cogerle el pulso y, a partir de ahí, imponer su filosofía. A Marí le ocurre igual, pero está en el buen camino porque no se ha quedado fuera de ninguna de las cuatro primeras listas. Solo cuatro hombres lo han jugado todo en el Eldense hasta la fecha: Guille Vallejo, en la portería; Toni Abad, que ya tiene competencia con la llegada de Miguelón Llambrich; Íñigo Piña, en el centro de la defensa; y Marc Mateu, el comodín de Estévez, que le ha utilizado en varias demarcaciones: lateral, extremo, mediocentro... El resto van rotando porque al técnico andaluz le gusta mover la plantilla, sacarle el jugo, hacer a todos partícipes de su idea de juego. A sus 26 años, Miguel Marí necesita demostrarse que su sitio está en el fútbol profesional después de haber debutado con el Alavés en primera con solo 21. No tuvo continuidad en ninguna de las dos campañas que vivió en la máxima categoría, demasiado pronto llegó aquella oportunidad. Esta le cae en el momento justo y no está dispuesto a desperdiciarla.