Partido inédito. Eldense y Alcorcón no se han enfrentado nunca. El lunes (21 horas, Movistar+) será la primera vez que sus caminos se crucen en competición oficial, y los azulgranas confían en que los madrileños no arruinen la celebración del partido 50 de Fernando Estévez en el banquillo del Deportivo. El preparado granadino, que todavía no ha perdido como técnico en el Nuevo Pepico Amat después de más de 500 días al frente del equipo, alcanza esa cifra gracias a los 49 compromisos ligueros que ha dirigido (45 el curso pasado, incluyendo lo cuatro de la promoción, y las cuatro jornadas de Liga en Segunda División) y a los tres de la Copa del Rey que se cerraron con la histórica visita del Atletic Club a la ciudad zapatera en la campaña del regreso del club al fútbol profesional seis décadas después.

La permanencia del Eldense pasa por el Nuevo Pepico Amat Los números de Estévez en el banco azulgrana son difíciles de batir: ha logrado casi el 50% de victorias entre los 38 encuentros de fase regular en Primera RFEF, los cuatro del «play-off» de ascenso, el arranque de la Liga Hypermotion y el torneo del KO. Forma un balance total de 23 triunfos, 10 derrotas y 16 empates. En su estadio es donde realmente se cimienta la brillante trayectoria del andaluz : 14 triunfos en las 22 comparecencias como local y el resto, otros ocho compromisos, saldados sin derrota. Estévez suma un año y medio invicto en el Nuevo Pepico Amat, más de 500 días, y es ahí donde confía en cimentar el objetivo: llegar a los 50 puntos que garanticen la permanencia en la antesala de la élite nacional, beneficiándose del músculo financiero del que dota LaLiga a sus integrantes para su desarrollo futuro. SAQUE DE HONOR El boxeador José Quiles espera poder dar suerte a su equipo ► El boxeador olímpico José Quiles Brotons realizará el saque de honor antes del encuentro contra el Alcorcón en el Nuevo Pepico Amat. Púgil eldense (24 años) ha conseguido clasificarse para los Juegos Olímpicos de París en 2024 tras conquistar la plata en el último Europeo, en Polonia. «Para un aficionado del Deportivo como yo desde pequeño es un honor que mi club, en el que jugué en categorías inferiores haya pensado en mí para el saque de honor. Ojalá le dé suerte». Los madrileños, que arrancaron el campeonato mal, con sendos tropiezos frente a Mirandés y Leganés, encajando seis goles y no anotando ninguno, lograron reponerse ganando en Valladolid (0-2) y empatando en casa con el Racing de Ferrol (1-1). El Alcorcón, con sus 4 puntos, se sitúa a dos de los alicantinos, a los que puede adelantar en caso de acabar con la tremenda racha de imbatibilidad local del Deportivo. Desgaste El equipo de Fran Fernández viajará mañana a Elda después de haber jugado entre semana un partido «amistoso» frente al Rayo Vallecano, al que invitó al Trofeo Puchero-Siena, que cumplía su 46ª edición. El duelo, disputado el jueves, se marchó a la tanda de penaltis, así que los jugadores del Alcorcón, no todos, tendrán más minutos en las piernas que los del Eldense, que necesita los tres puntos para seguir enganchado al vagón de cabeza. El preparador azulgrana vuelve a tener a todos disponibles salvo Álvaro Aceves, convocado con la selección española sub-21. El resto, incluido el benidormense Miguel Llambrich, podrán entrar en la lista de convocados después de que la dirección deportiva inscribiera en LaLiga al lateral alicantino, que tiene la difícil tarea de arrebatarle la titularidad a Toni Abad, que ya ha repartido dos asistencias de gol a pesar de debutar en la categoría de plata. El club confía en rebasar los 5.000 espectadores en el estadio el lunes.