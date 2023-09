Fernando Estévez goza del favor mayoritario de la grada del Nuevo Pepico Amat, se lo ganó en los 49 partidos que dirigió al equipo antes del lunes. En el que supuso el medio centenar de encuentros al frente del Deportivo, su decisión de introducir un tercer central para amarrar el encuentro frente al Alcorcón, en inferioridad numérica desde el final de la primera parte por la expulsión de Eteki. Esa medida llevó a los azulgranas a dar un paso atrás, a renunciar al control de la pelota y propició el tanto madrileño, el de las tablas, cuando el tiempo añadido, cinco minutos, ya se había consumido.

El estadio mantuvo su imbatibilidad, pero el Deportivo se dejó dos puntos muy valiosos frente a un rival directo en la pugna por la permanencia. «Los resultados condicionan la crítica, pero me sorprendió gratamente la multitud de mensajes de apoyo recibidos esta semana tanto públicos como privados. Sigo pensando que el deportivismo está por encima del resultadismo», sostuvo el preparador granadino el viernes.

«Al final, los entrenadores estamos expuestos a los resultados y cuando estos resultados son buenos, es más fácil que la crítica sea constructiva y si son malos es más fácil que esas críticas sean negativa», destacó el entrenador del Eldense. «Vivimos en el mundo de las etiquetas y las autopsias. Por suerte, cuando estudié medicina decidí no ser médico forense porque no me gustaba nada. Soy médico clínico y una de las máximas que utilizo es que todo aquello que te pasa sirve para crecer y seguir adelante», en referencia a lo que él y el equipo han aprendido del último tropiezo en casa.

« Sigo pensando que el deportivismo está por encima del resultadismo, pero hay a quien le gustan más las etiquetas y las autopsias»

Estévez considera que tener siete puntos de quince posibles a estas alturas «es positivo». «Hay que hacer autocrítica interna tanto en la victoria como en la derrota. En los momentos de buenismo suelo ser discreto y en momentos de crítica doy la cara», subrayó el hombre que llevó al Deportivo a Segunda División hace tres meses.

Sobre su rival mañana en Cornellà (18:30 horas), resaltó que es «un club histórico que está llamado al ascenso sí o sí. Tienen un buen entrenador (Luis García), un gran director deportivo (Fran Garagarza) y es un club tan grande como humilde», resaltó.

«Vamos a tratar de jugar con personalidad frente al Espanyol, a competir, a pelear para tener nuestras opciones de victoria. Cada punto es oro, pero no saldremos a empatar porque si sales a empatar al final pierdes», recordó el técnico granadino.

Palabra de capitán... perico

Leandro Cabrera evaluó ayer los objetivos del Espanyol incidiendo en que el ascenso de la temporada 20/21 «no fue fácil y no lo será este año», insistiendo en que «para nada» el cuadro blanquiazul se siente favorito a regresar a la máxima categoría a pesar del gran arranque liguero (cuatro triunfos y un empate).

«Debemos tener los pies en el suelo y no desviarnos del plan que nos plantea el entrenador. Esto nos dará muchos puntos. Los partidos que hemos ganado no han sido fáciles, no ha sido pisar el verde y vencer», razonaba el capitán del Espanyol, que reconoce que los galones «no cambia mi forma de ser, de entrenarme ni de respetar el club», explicó después de haber recibido pitos de la grada en el duelo con el Amorebieta.