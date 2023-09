Al destino le gusta reírse, ser desagradable, algunas veces hasta mezquino. Anoche, en Barcelona, privó al Eldense de un festejo mayúsculo, de un hito histórico, de volver a casa con tres puntos muy valiosos el día que celebraba su centésimo segundo aniversario, tantos años como minutos decidió el colegiado que debía de jugarse el partido. Y ahí, justo en el 102, cuando la fiesta era plena, una azulgrana en el campo del Espanyol, Álvaro Moreno decidió que el contacto gris de Jorquera con Keidi Bare merecía ser penalti. Puado no perdonó, engañó a Vallejo y empató un segundo antes del final.

Así de cruel, así de raro, así de inasumible. Otra vez en el último suspiro, de nuevo con el tiempo ya cumplido, en el añadido del añadido de un duelo que dio un empate al Espanyol en el que ya no creían ni los más optimistas de sus aficionados, que desfilaron ordenadamente por los vomitorios de salida bastante antes de que el colegiada arruinara una jornada histórica para el deportivismo.

Soberón, Chapela y Andone transformaron en gol tres de los cuatro disparos a la portería del conjunto de Estévez

Como hace siete días, se esfumó el triunfo por la gatera, entre los cojines del sofá, pero esta vez fue sin merecerlo porque el Eldense, al contrario de lo que hizo frente a Alcorcón, quiso ser valiente y quedarse con el balón en la prórroga que se inventó el árbitro. Una acción desgraciada, sobrevalorada incluso, desbarató un plan perfecto que tuvo contra las cuerdas más de 100 minutos a un proyecto que cuadruplica el presupuesto alicantino. Los tantos de Soberón y Chapela, fabricados cada uno por una banda, silenciaron el Stage Front Stadium de Cornellà. Dos jugadas bien trenzadas, a la contra, interpretando a la perfección la defensa en bloque bajo, allanaron el camino de la victoria.

LO MEJOR La contundencia ► El Eldense disparó seis veces a puerta, cuatro de ellas entre los tres palos y tres acabaron subiendo al marcador. Esa efectividad le permitió defender en bloque bajo y llevar controlado el partido hasta el minuto 102. LO PEOR Dos despistes defensivos ► Un error de cálculo de Dumic en la ejecución del fuera del juego y un exceso de celo de Jorquera dentro del área en el último suspiro facilitaron dos tantos al Espanyol, que fue superior en ataque. EL ÁRBITRO Álvaro Moreno Aragón ► Llevó bien el partido, pero añadió 12 minutos a un encuentro en el que el balón rodó con fluidez, en el que no se perdió ni mucho menos tanto tiempo. Esa decisión condicionó el final y le birló dos puntos al Eldense.

Hasta la cuestionable pena máxima, el Eldense siempre tumbó a los catalanes en los momentos de mayor presencia ofensiva de los catalanes. Consiguió anotar dos tantos en apenas cinco minutos después de varios avisos pericos. Además, cuando el exbarcelonista Braithwaite, que gana más dinero que todo el Deportivo junto, consiguió el 1-2 en el 50, Florin Andone respondió en el 51 con un cabezazo soberbio como colofón a la excelente jugada de Toni Abad y Soberón que acabó con una asistencia llovida del delantero al ariete rumano. Ni siquiera cuando Puado firmó el primero de sus dos goles en el 59, sufrió el Eldense ni mucho menos se sintió inferior, al revés.

Dominio local improductivo

El guion fue blanquiazul al inicio. A los siete minutos, el punta danés aprovechó un pase filtrado por el capitán para inquietar a Guille Vallejo. Después, Nico Melamed mandó el baló al larguero dejando claro que si tienes dinero, el talento se compra. El momento del Espanyol era dulce, aunque el Eldense destrozó el pronóstico.

Cuando parecía que el dominio local en el área visitante era contundente, un mal despeje de Pol Lozano acabó con el 0-1 visitante. Toni centró, Marc Mateu no acertó a rematar y el central peca de blando y sirve en bandeja el 0-1 a Soberón, que aprovechó el desliz defensivo del anfitrión para fusilar con la pierna izquierda a Pacheco sin oposición.

El Eldense mantuvo el dibujo y la tensión. Siguió ganando los duelos individuales y esta vez fue Chapela quien, tras un envío medido de Marc Mateu, subió el 0-2 al marcador. Juego a tres toques. Robar y correr. El cuadro alicantino no especuló, buscó el tercero. Los blanquiazules trataron de recomponerse bajo el mando de Puado y Nico Melamed, con Braithwaite como referencia insistente, pero sin suerte. 80-20 la posesión y 10-0 en saques de equina en la primera mitad. El Espanyol dominaba todo menos lo capital: la intensidad y la eficacia.

En la reanudación, el equipo de Luis García encontró premio en el error de cálculo de Dumic, que se quedó parado buscando dejar en fuera de juego al delantero nórdico. Midió mal y permitió al danés empujar a la red la asistencia de Edu Expósito desde la banda derecha. Andone correspondió casi de inmediato firmando el 1-3. El rumano dejó helada la grada, callada hasta que Melamed puso el centro desde la derecha después de un saque de esquina botado en corto que Puado cabeceó sin oposición. El desajuste que dio pie al 2-3 fue el único error coral de la zaga blaugrana hasta ese instante.

Rotaciones... y Moreno Aragón

Ambos técnicos movieron sus banquillos en el tramo definitivo. Estévez, al contrario de lo hecho frente al Alcorcón días antes, refrescó el ataque en busca del balón, de redoblar esfuerzos en la presión alta y, gracias a eso, se adueñó de la pelota, defendió con ella. Lo hizo jugando con uno más porque Jofre, lesionado, casi no se tenía de pie y no podía se sustituido porque no quedaban ventanas.

Fue justo ahí donde el señor Álvaro Moreno Aragón se inventó media prórroga decretando 12 minutos de prolongación en un partido sin pérdidas de tiempo notables o descaradas. Le dio al destino la ocasión de meter baza y no la desperdició. Otra victoria que se evapora, dos puntos menos de camino a los 50, pero esta vez dando la cara, siendo osado, sin complejos, mirando a la cara desde la chalupa a todo un trasatlántico. Un penalti en mala hora arruina un día histórico.

Ficha técnica:

► RCD Espanyol (3): Pacheco; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Ramon (Brian Oliván, min.59); Nico Melamed, Edu Expósito (Lazo, min.88), Pol Lozano (Jofre Carreras, min.69), Salvi (Keidi Bare, min.46); Braithwaite y Puado.

► Eldense (3): Guille Vallejo; Toni Abad, Carlos Hernández, Dumic, Derick Poloni; Chapela (Jorquera, min.79), Ortuño, Timor, Marc Mateu (Bernal, min.68); Soberón (Salcedo, min.58) y Florin Andone (Youness, min.68).

► Goles: 0-1, min.10: Soberón; 0-2, min.15: Chapela; 1-2, min.50: Braithwaite; 1-3, min.51: Andone; 2-3, min.59: Puado; 3-3, min.104: Puado, de penalti.

► Árbitro: Moreno Aragón (comité madrileño). Amonestó a Ortuño (min.8), Omar El Hilali (min.25), Calero (min.30), Toni Abad (min.45), Dumic (min.47), Chapela (min.77) y Keidi Bare (min.100).

► Incidencias: partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Stage Front Stadium ante 20.773 espectadores.