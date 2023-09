El entrenador del Eldense, Fernando Estévez, ha comparecido este sábado ante los medios en la previa del partido correspondiente a la jornada 8 de LaLiga Hypermotion que su equipo disputará este domingo en casa contra el Real Oviedo. Una cita que, evidentemente, ha estado marcada por la noticia de la venta de la entidad que está negociando su presidente, Pascual Pérez, y que podría concretarse en los próximos días.

Estévez aseguró que no dispone de mucha más información que la que se ha dado en los medios de comunicación y que se enteró de la noticia de la venta pocas horas antes de que se hiciera pública. Eso sí, lanzó un mensaje de agradecimiento hacia el actual máximo dirigente del Eldense, sin escatimar en elogios.

El mensaje a Pérez

"Pascual nos ha comentado la intención que tiene, sin fecha concreta, de dejar el Eldense", comenzó Estévez. "En primer lugar le doy las gracias en nombre del club, de la afición y, en particular, de los trabajadores, porque ha permitido que todos cumplamos un sueño, el de ascender a Segunda División. Ese agradecimiento creo que hacerlo público. En segundo lugar, mi agradecimiento personal porque siempre ha aparecido en los momentos de dificultad para dar tranquilidad y apoyo. Hay una frase que repetía muchas veces, lo primero son las personas y las personas que componen una familia no se rompen hasta el final. En este mundo, tener esa tranquilidad profesional ayuda mucho en el día a día. Es la pieza angular del ascenso después de 60 años del Eldense a Segunda División y que podamos disfrutar del club en esta categoría", agregó.

Homenaje a Pascual

"Pascual merece un homenaje este domingo, no solo en forma de puntos, que ojalá se lo demos sino en forma de actitud, tanto en el campo como desde fuera. Invito a que todas las peñas lo hagan, animando en este momento de incertidumbre que puede ser su salida. Al final las personas estamos de paso y lo que queda es el escudo y la historia. Eso está por encima de cualquier cosa", aseveró un Estévez que llegó a leer el nombre de todas las peñas del conjunto azulgrana.

El Oviedo

Pese a que el principal foco estaba puesto en la noticia de la venta del Eldense, Estévez también habló sobre el rival de esta jornada. "Es verdad que todavía no ha ganado y no está ofreciendo su mejor versión, pero la realidad es que es un equipo diseñado con otra intención. Es un club histórico con una buena plantilla y con un gran entrenador. Estoy convencido de que revertirán esta situación. Los partidos que no han sacado adelante lo han hecho de forma igualada. A medio plazo no va a estar en esos puestos clasificatorios", explicó.

Partidos en casa

"Había una fecha marcada en el calendario, la jornada 7. Ahora viene un segundo bloque importante. Hemos sido el equipo que menos hemos jugado en casa, tenemos seis equipos por debajo... Es para ser optimistas de cara al principal objetivo de asegurar el proyecto en esta categoría. Ahora nos vienen cuatro partidos en casa y dos fuera y ese será otro momento para hacer valoraciones. Creo que nos merecemos ese margen de confianza", argumentó Estévez.

Bajas y altas para el partido

Por último, Estévez reconoció que el central Carlos Hernández, que no pudo estar disponible la semana pasada contra el Levante, es seria duda para el partido contra el Oviedo debido a problemas musculares, mientras que Toni Abad volverá a estar disponible tras haber superado una gastroenteritis.