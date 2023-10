Las malas dinámicas, como los desaires y las contrariedades, se superan con calma, con los pies en el suelo, sin de dejarse atrapar por la urgencia. Lograrlo es un ejercicio que exige paciencia, pero también definición, emplearse de lleno en la tarea. El Eldense ha cerrado septiembre sin victorias con tres derrotas, las últimas dos de manera consecutiva, y dos empates que debieron ser victorias. No lo fueron por culpa del problema que atenaza al Deportivo: las desconexiones en defensa. Fernando Estévez es consciente, por eso pide calma dentro y fuera de la cancha.

«El año pasado fuimos el equipo menos goleado y sería por algo. Creo que sabemos dónde podemos mejorar, pero hay que tener tranquilidad y mesura porque es lo que necesita la situación. Firmaría acabar como estamos, fuera del descenso, con cuatro equipos justo por detrás de nosotros. No estamos tan mal, pero es verdad que el domingo (en la derrota con el Oviedo) tuvimos 25 minutos en los que no se reconoció al Eldense y nos costó muy caro».

«Debemos estar listos para todos los escenarios, vamos a pasar semanas en zona de descenso y fuera de él, necesitamos mesura» Fernando Estévez - Entrenador del CD Eldense

El partido de esta tarde (19:00 horas) frente al Valladolid puede que no sea el más indicado para revertir la mala dinámica porque los pucelanos visitan el Pepico Amat después de ganar consecutivamente a Cartagena, Oviedo y Burgos. «Una victoria nos ubica en una situación muy distinta. Pero no podemos vivir en una montaña rusa emocional en función de los resultados. Hay que centrarse en la tarea, en el trabajo, es la única manera de lograr la permanencia. El vestuario está tranquilo y concienciado», sostiene el preparador granadino.

En esta situación de calma tensa por la imposibilidad de mantener la portería a cero, el entrenador del Deportivo anuncia variaciones: «Esta es una semana de tres partidos y eso implica cambios necesariamente, a todos los niveles, pero siempre hay que acometerlos sin que eso nos haga perder la identidad. Hay que limpiar la cabeza y dar seguridad a los jugadores», indicó, dando por hecho que el once titular no será el mismo que formó de inicio contra el conjunto asturiano.

«No estamos tan mal, pero en el último partido tuvimos 25 minutos en los que no se reconoció al Eldense y nos costó muy caro» Fernando Estévez - Entrenador del CD Eldense

«Sabemos cuáles son nuestros problemas más allá de las bajas, han sido días de análisis intensos. Haremos ajustes tácticos porque la solidez defensiva tiene que ser seña de identidad de este equipo. No estamos bien en este aspecto, pero tenemos localizado el problema. Ahora hay que tener tranquilidad y mesura. No podemos dejarnos llevar por el derrotismo o los discursos pesimistas. Necesitamos, todos, estar preparador para cualquier escenerario porque este equipo pasará semanas en zona de descenso, otras muchas que no, pero esto no puede despitarnos de nuestro único objetivo, llegar a los 50 puntos», repitió Estévez.

Después de sufrir la primera derrota como local en 17 meses, el Eldense debe volver a sumar de tres en tres, algo que no hace desde el pasado 28 de agosto, cuando superó con comodidad al Eibar en el primer partido del Deportivo en casa este curso. «La percepción que tenemos desde dentro es que sentimos el cariño de la afición. La gente sabe que nos ha costado mucho llegar aquí después de 60 años y esa humildad no hay que perderla. Vamos a seguir picando piedra más fuerte para que al final aparezca el diamante», esgrimió Estévez.

El Valladolid también prevé cambios en su once. Paulo Pezzolano podría dar entrada al brasileño Gustavo Henrique en defensa, a Meseguer en el centro del campo y volver a contar con el senegalés Sylla o incluso Cedric, de inicio, para evitar sobrecargas a los jugadores más habituales. El técnico uruguayo seguirá sin poder contar con Javi Sánchez ni con Montiel, lesionados. Con respecto a su adversario, el preparador del Valladolid aclaró que se trata, a sus ojos, de un equipo que se hace fuerte en su cancha, tiene buenos jugadores y querrá sumar». El partido lo arbitrará el riojano Miguel Sesma Espinosa, que ya dirigió la visita con triunfo del Eldense a Cartagena.

Datos de la previa

Alineaciones probables:

► Eldense: Guille Vallejo o Zubiaurre; Miguelón Llambrich, Dumic, Iñigo Piña, Derick Poloni, David Timor, Sergio Ortuño, Marc Mateu, Iván Chapela, Eddie Salcedo y Florín Andone.

► Real Valladolid: John; Lucas Rosa o Luis Pérez, Gustavo Henrique o Boyomo, David Torres, Escudero; Iván Sánchez, Monchu, Meseguer, Moro; Kenedy y Sylla.

► Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (comité riojano).

► Estadio: Nuevo Pepico Amat.

► Horario: 19.00. EFE

► Televisión: LaLiga TV (Movistar +, Orange...).