Es solo un partido, sí, pero quien lo pierda abrirá la puerta a un abismo de suelo indefinido. Eldense y Huesca enfrentan este sábado (16:15 horas) sus respectivas crisis convencidos de que esta cita puede cambiar el signo de sus dinámicas, unas perniciosas que tienen a ambos clubes en la parte más baja de la clasificación. Ganar, además de un respiro en forma de puntos, aliviaría cualquier posible tensión en torno al presente de los dos preparadores, convencidos de que, ocurra lo que ocurra en El Alcoraz, el duelo «no es una final» no para ellos ni para los proyectos que comandan.

Ambos conjuntos llegan a su tercer encuentro en siete días después de haber perdido los dos anteriores, y aunque las aspiraciones de uno y otro en el inicio de curso eran muy diferentes, ahora los dos pelean por la permanencia sin rubor. Los aragoneses únicamente han sumado dos puntos como locales este curso. Al bloque del 'Cuco' Ziganda se le atraganta su propio campo, y eso es algo que confía en poder aprovechar Fernando Estévez, que prefiere no ver más allá del sábado tras más de un mes sin ganar en Liga y después de haber enlazado tres derrotas en las últimas jornadas.

Se presumen, por lógica, bastantes cambios en el Huesca respecto al once titular que jugó el pasado miércoles en Oviedo (1-0) con novedades en todas las líneas. El técnico navarro tiene disponible a toda la plantilla salvo a Gerard Valentín, que sigue siendo baja por problemas físicos, y mantiene la duda de Samu Obeng, que se perdió el duelo en el Carlos Tartiere. En caso de que no pudiera jugar, su puesto lo ocuparía Abou Kanté.

El Deportivo necesita ganar, reencontrarse con la recompensa de los tres puntos, sentir que su suerte cambia en un inicio de curso que no está siendo amable con los azulgranas... ni con su entrenador. «Juego finales todas las semanas. Todos los partidos lo son. No suelo estar atento al juicio externo. Siempre vivo en el presente, no existe un mañana», asegura el preparador granadino, que no se siente cuestionado dentro del club, ni fuera.

«No suelo estar atento al juicio externo. Siempre vivo en el presente, no existe un mañana» Fernando Estévez - Entrenador del CD Eldense

Un aspecto que hace ser optimista a Estévez este sábado es que en el último partido, el que perdió por la mínima con el Valladolid, «nos hicimos fuertes a nivel defensivo y sabemos que en esta categoría ni siquiera puedes tener un momento de desatención porque si somos capaces de mantener esta línea, nos va a dar para sumar», aseguró el andaluz.

El técnico del Eldense recordó que el Huesca «también está en una situación delicada y afrontarán el partido con la misma incertidumbre que nosotros y, pese a empezar mal, está compitiendo a buen nivel», subrayó.

Sobre Pascual Pérez

De nuevo, Estévez tiene que valorar en sala de prensa la intención de Pascual Pérez de dejar de ser presidente y máximo accionista del equipo. «Ha tomado una decisión que no va a ser inmediata, sino gradual. No hay que desviar el foco que está en lo deportivo porque cuando pasen unas semanas veremos un Eldense mucho más consolidado», expuso.

En Huesca se habla de ultimátum a Ziganda después de haberse dejado 20 puntos en las primeras 9 fechas. «Mentalmente, estoy muy animado para el partido. Hay que dar la cara y afrontarlo con entereza porque soy el entrenador y plantear el choque en las mejores condiciones. No vale la excusa de la situación, ni de jugar partidos con menos de 72 horas de diferencia, ni llorar por nada porque queda mucho y no estamos tan lejos de salir de donde estamos», valora Ziganda.

La situación personal del entrenador navarro «es dura porque no salen las cosas, y además están los partidos seguidos con 16 horas de viaje y volveremos a jugar con mucho calor contra el Eldense y no ganar aún te penaliza más», lamenta el ‘Cuco’.

LA PREVIA

Alineaciones probables:

► SD Huesca: Alvaro Fernández; Nieto, Loureiro, Jorge Pulido, Martos; Sielva, Hashimoto, Joaquín, Javi Martínez, Hugo Vallejo; y Obeng o Kanté.

► CD Eldense: Zubiaurre, Abad, Dumic, Iñigo Piña, Marc Mateu, Capó, Sergio Ortuño, Arnau Ortiz, Cris Montes, Ortuño y Andone.

► Arbitro: Cordero Vega (Comité de Cantabria).

► Estadio: El Alcoraz.

► TV: LaLiga Hypermotion TV (en Movistar, Orange...)

Hora: 16.15.