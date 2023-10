Fernando Estévez mantiene su discurso calmado, no varía ni un ápice el tono si da pábulo al triunfalismo por las tres semanas seguidas puntuando: «Si somos capaces de mantener este nivel, tendremos oportunidad de ganar al Amorebieta y darle a la afición una alegría en forma de tres puntos», explicó el preparador granadino en la víspera del choque frente a un viejo conocido, el club con el que protagonizó una dura pugna hasta el final por el ascenso directo a Segunda División, algo que finalmente lograron los dos.

«Se trata de un duelo distinto porque son plantillas diferentes al año anterior, y sobre todo porque nos reencontramos en una categoría nueva. Aun así, va a ser un partido de máxima igualdad y si conseguimos los tres puntos, podremos una brecha de seis puntos con ellos y llegaremos a posiciones más cómodas en la tabla», advierte el técnico.

En la misma línea que Cris Montes días antes, el entrenador del Deportivo no guarda rencor al Amorebieta, «más bien mi sentimiento es de agradecimiento porque al llevarse ellos el ascenso directo en la última jornada, después de que hiciésemos una temporada sobresaliente, me hicieron ser mejor y me animaron a reinventarme para conseguir nosotros el ascenso».

Haritz Mujika, responable del vetuario apagado del Amorebieta, cree que «después del varapalo de Leganés», donde encajaron un doloroso 6-0 hace dos semanas, su equipo «ha cambiado» mentalmente en el sentido de «darse cuenta de lo que es competir en Segunda y de lo que hay que dar en cada partido». «Lo hemos trabajado y los chavales están convencidos. El otro día -contra el Oviedo en Lezama- dieron un gran paso adelante contra un gran rival y ahora hay que seguir esa progresión siendo tan exigentes como lo somos en casa», explicó el técnico vasco.

«Debemos de ser igual de contundentes y competitivos. Ese es el camino y de ahí van a llegar los puntos», insistió el técnico de Pasaia, que confirmó para esta cita las bajas del sancionado Alex Carbonell, y del lesionado Jorge Mier.