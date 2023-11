Tras la sufrida victoria del pasado miércoles en Copa del Rey ante el Real Jaén, el Eldense regresa a la competición que da de comer durante la temporada. Este domingo, desde las 21:00 horas, los azulgranas reciben a un Burgos que visita Elda después de vencer al Hércules en Copa el jueves (1-2).

Frente al conjunto alicantino lograron frenar la mala racha fuera de casa que arrastraban en partido oficial desde febrero de este año. En liga la historia sigue siendo la misma, son el peor visitante de la categoría con seis derrotas en seis partidos tras caer ante Levante, Sporting, Albacete, Valladolid, Tenerife y Racing de Santander.

Respecto a ese asunto, el técnico del Deportivo, Fernando Estévez, ha recalcado que esa tendencia se igualará a la del Plantío: "Los comportamientos son muy similares dentro y fuera. El equipo compite bien, han tenido la baja de Fer Niño que lo recuperan y van a elevar el nivel competitivo. Son el equipo más realizador de la categoría y a balón parado son muy fuertes".

También ha elogiado al conjunto burgalés en cuanto a la trayectoria que traen durante los últimos años y lograr asentarse en Segunda: "Tuvieron un año muy duro donde se consolidaron y pueden ser un espejo donde mirarnos, porque después de esa temporada de ajuste hicieron una gran campaña y este año por la apuesta por Bolo tienen una propuesta más distinta siendo más verticales, están siendo muy fuertes en casa, y es que el Plantío te da un aliento extra".

"Es un partido importante porque todos los jugadores y el club en estas semanas atrás hemos tenido una percepción de la realidad y hemos visto lo difícil que es esta categoría. Si no vamos al 105% estaremos cerca de la línea roja. Vamos a tratar de hacer méritos y siempre con una percepción muy arreglada de la realidad, tal y como lo teníamos el año pasado. Si añadimos que la afición va a responder tenemos argumentos para sumar el domingo", ha comentado Estévez sobre la relevancia de lograr los tres puntos.

Llamada a la afición

Una afición de la que el técnico granadino ha reconocido que no fallará el próximo domingo pese a que no sea el mejor horario para acudir al fútbol: "Yo creo que no van a fallar, sabemos que tenemos una media de 4.000 espectadores y aunque la hora no es buena la situación la causa, son realistas y saben de la importancia de lograr los tres puntos".

Respecto a las bajas, están confirmadas las de Álex Martínez, que no se le espera hasta finales de año, la de Dumic por acumulación de tarjetas y la de Youness, que no se ha recuperado del golpe sufrido en el partido de Copa frente al Real Jaén.

Pese al pase de ronda en Copa, Estévez ha reconocido que deben ser cuerdos, saber donde están y funcionar para seguir preparando lo que se viene. Lo cierto es que tras el partido destacó tres nombres propios: Jorquera, Miguel Marí y Poloni dada la relevancia positiva que tuvieron en el transcurso del partido. El propio Estévez ha vuelto a remarcar que algunos dieron ese paso adelante y que es algo importante para el entrenador.