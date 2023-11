El Eldense quiere reafirmar su buen momento de forma, está vez fuera de casa el próximo domingo (16:15 horas) ante un rival de la zona baja como es el FC Andorra de Eder Sarabia. Los azulgranas llevan seis partidos consecutivos sin perder contando la victoria en Copa frente al Real Jaén. Dos goles encajados en cinco partidos de liga reflejan la mejoría defensiva del equipo, una de las asignaturas que se le estaban atascando a los de Estévez en los primeros encuentros.

Próximo rival

El siguiente objetivo es el Andorra, equipo al que ya se enfrentaron en 2ªB en 1980 y donde cayeron derrotados por 5 a 1. Ahora, la motivación es otra, con el equipo en Segunda División en busca de distanciarse más de la zona de peligro y, si puede ser con una victoria, mejor.

Los azulgranas están más cerca de los puestos de playoff (cinco) que de los de descenso (seis), ocupando la duodécima posición en la clasificación.

Pero más allá de la importancia que tendrá lograr los tres puntos en el Estadi Nacional d’Andorra, el Eldense y muchos de sus jugadores se reencontrarán con Manu Nieto y Diego González, dos futbolistas que pese a estar tan sólo una temporada en el conjunto azulgrana, dejaron un gran recuerdo en la ciudad de Elda por su rendimiento sobre el verde.

Cedidos

Ambos llegaron el verano de 2022 cedidos por el conjunto del Principado tras lograr el ascenso a Segunda. Recalaron en las filas eldenses durante la temporada pasada y lograron nuevamente el ascenso a la categoría de plata del fútbol español. Pese al interés del club por retenerlos, la respuesta del equipo de Gerard Piqué fue negativa.

Nieto llegó al Eldense para reivindicarse y demostrar que tenía un hueco en Andorra, algo que logró con creces. El de Villa del Río completó una gran campaña disputando 42 partidos oficiales y anotando 10 goles. Fue el primer jugador en anotar cuatro tantos en todos los partidos de un play-off de ascenso a Segunda y su aportación al equipo en la faceta ofensiva maravilló a la parroquia eldense, que lamentaron no contar con él esta temporada.

Nieto, fuera del once

Los vientos no le soplan de cara para el delantero durante este curso, y es que pese a ser el máximo goleador del equipo con tres dianas (las tres en el mismo partido) no cuenta con la confianza de Sarabia para ponerlo de titular. Desde el 30 de septiembre no entra en el once en liga y tan sólo juega los últimos tramos de los partidos. Su estreno de liga fue inmejorable, con tres goles y una asistencia en dos partidos, pero las tres derrotas consecutivas del Andorra en las siguientes jornadas le costaron la titularidad y la confianza del míster.

González, nueve veces titular

Dinámica diferente es la de Diego González, que fue el defensa más utilizado la campaña pasada por Estévez por detrás de Toni Abad, cuajando una gran campaña y aportando en la sólida defensa que lograron crear los azulgranas. El zaguero empezó sin la confianza de Sarabia, pero las tres derrotas consecutivas a principio de liga propiciaron que el técnico probara a darle minutos. Desde entonces no ha soltado la titularidad y ya son nueve los partidos consecutivos que lleva el de Villarreal en el eje de la defensa tricolor.

Día de reencuentros el que se vivirá el próximo domingo en un duelo directo por la permanencia, que puede servir a los eldenses para seguir con su ascenso de posiciones y para hundir a un rival que a priori luchará por el mismo objetivo a final de temporada.