La mejoría del CD Eldense en defensa es un hecho, sobre todo después de la derrota en casa frente al Real Oviedo, donde el equipo promediaba una media de 2,1 goles por partido. Desde entonces, la solidez defensiva ha sido una de las claves que ha llevado a los de Elda a lograr seis partidos sin perder y tres porterías a cero desde el duelo frente a los asturianos.

Respecto a ese asunto, el defensa Íñigo Piña ha reconocido este jueves, en la previa del duelo contra el Andorra que a raíz de corregir errores en transiciones, pérdidas en fases intermedias y centrar la atención en los fallos que estaban teniendo el equipo ha mejorado notablemente.

El central ha recalcado que tanto anímica como físicamente está muy bien, que no le costó adaptarse al equipo pese a algunos fallos en los primeros partidos de Liga y que el cambio más significativo que está viviendo es el adaptarse a la categoría.

Respecto a la competencia en el eje de la zaga con Dumic y Carlos Hernández, el defensa ha reconocido que son grandes compañeros y futbolistas: “Ellos quizás tienen más experiencia, pero estamos para lo que necesite el equipo”.

Sobre el Andorra, ha mencionado que es un equipo al que le gusta tener la posesión y ser protagonistas con balón, pero que tratarán de buscar sus puntos flacos. “No veo un rival directo porque no sabremos donde vamos a terminar, entonces no me gusta encasillar a ningún equipo, no sabemos dónde vamos a estar ni nosotros ni ellos”, ha comentado el navarro sobre el conjunto tricolor.

Por último, respecto al reencuentro con Manu Nieto y Diego González, el zaguero ha explicado que pese a no jugar con ellos la temporada pasada sí que coincidieron como rivales cuando él estaba en el Murcia: “Con Diego no coincidí tanto al jugar también de central pero con Manu sí que competimos ahí. Son grandes jugadores que han hecho historia y afrontarán el partido con muchas ganas”, ha concluido.