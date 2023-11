Fernando Estévez está tranquilo y transmite su tranquilidad. Lo hace de manera casi pedagógica, tratando, con o sin intención, de que su mensaje cale en el entorno y apacigüe los delirios de grandeza que puedan surgir por ver a su equipo tan cerca de la zona de 'play-off'. «Tenemos que seguir sumando para acercarnos al objetivo de la permanencia», insiste el responsable del proyecto sobre el césped.

El técnico granadino le da valor a las palabras, las mide. No le valen los mensajes prefabricados, él le da a todo su justa medida: «No me esperaba que el equipo estuviera en esta situación ahora en la clasificación porque esperar no vale de nada, las cosas no se esperan, se trabajan. Estamos compitiendo a muy buen nivel y en buena dinámica. Luego, el fútbol nos colocará dónde merezcamos. Vamos por buen camino para lograr la permanencia», volvió a dejar caer sobre el suelo reluciente de la sala de prensa.

El técnico del Deportivo no duda: «El encuentro contra el Mirandés será complicado. A ver si somos capaces de dar continuidad a esta racha, aunque nuestro rival del domingo (16:15 horas, Movistar LaLiga Hypermotion) es un equipo peligroso fuera de Anduva», valoró.

«El Mirandés es un buen equipo que sabe qué quiere y cómo lo quiere. Son peligrosos en las transiciones. Destacan por sus contragolpes. No hay que olvidar que el 70% de sus goles son en transición. Es un equipo de calidad, muy dinámico y que se organiza muy bien defensivamente, además tiene jugadores que están tocando la puerta a la Primera División», recordó Estévez.

«Los jugadores, que tienen el defecto de no dejarse nada dentro, se merecen que haya más de 4.000 personas en el estadio»

El horario vuelve a ser algo inusual, a pesar de eso, el preparador andaluz está convencido de que el público empujará a su equipo desde la grada. «Sé que estarán a nuestro lado porque los jugadores compiten como animales y como grandes profesionales semana tras semana. Cada partido tiene que ser una fiesta y esta semana nos toca un horario que puede invitar a una buena afluencia de público. No le podemos reprochar nada a nuestra gente. Al revés, le tenemos que estar muy agradecidos porque nos están empujando dentro y fuera de Elda. Nuestros futbolistas tienen la virtud de no dejarse nada dentro y ese esfuerzo hay que premiarlo», demanda el entrenador, que barrunta una buena entrada el domingo.

«Es una buena hora y habrá una buena temperatura por lo que espero que haya un buen aforo como lo hubo estas últimas semanas y que tengamos, por lo menos, 4.000 almas apoyando al equipo porque los jugadores lo merecen», reitera Estévez.

«El Mirandés es un buen equipo que sabe qué quiere y cómo lo quiere. Es un bloque muy peligroso en las transiciones»

El calendario vuelve a endurecerse tras la visita de los burgaleses, pero eso al entrenador del Eldense no le preocupa... de momento: «Tengo el defecto de no mirar más allá de dos semanas», responde con cierta sorna.

Escepticismo en Miranda de Ebro con el Deportivo

«El Eldense llega en una racha muy buena, son 3 victorias seguidas las que llevan, 4 incluyendo la copa; 6 encuentros sin perder, 7 si incluimos la Copa. Llevaban 60 años sin estar en Segunda, pero han vuelto con un proyecto muy importante. Es un equipo que, por inversión, tiene acceso a jugadores que para nosotros serían inalcanzables por una cuestión económica. No sé cuál es el objetivo de ellos, pero yo creo que deberían salvarse sin problemas», analiza Alessio Lisci, entrenador del Mirandés.

«Es un rival directo y tenemos que ir a hacer un gran partido. Es un enemigo complicado y necesitamos el cien por cien para puntuar en el Pepico Amat. El Eldense ha encontrado su forma de jugar en la categoría, ha cambiado bastante de cómo empezó, ha encontrado otra fórmula», apuntaba el técnico romano del Mirandés antes de emprender viaje.