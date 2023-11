Tras el amargo empate frente al Mirandés, el técnico del CD Eldense, Fernando Estévez comentó que prefería quedarse con el punto que con los dos que se escaparon en la última jugada: “Sumamos un empate y en esta línea en la que estamos siempre vamos a estar cerca de sumar, aún así, yo quiero ver el vaso medio lleno. Hemos completado un gran partido, pero esto es fútbol”.

El entrenador granadino asumió la responsabilidad del 2-2 tras decidir reestructurar al equipo con una línea de tres centrales en los últimos minutos: “El punto sabe amargo porque creo que hemos hecho méritos para ganar el partido, una primera media hora muy buena y en la segunda parte. Si hay alguien responsable soy yo, la gente tiene su mérito y no hay nada que reprochar a la plantilla. La indecisión nos ha costado cara. En el tramo final hemos entendido que teníamos que cambiar la línea de tres, el gol ha llegado de una falta que hemos permitido la transición en una acción de mucho mérito de ellos “.

Respecto al primer gol del Mirandés, el técnico no quiso meterse en polémicas alegando que no había visto la imagen repetida: “Si no hay imagen nítida no se puede tomar una decisión, si se interpreta no voy a entrar a valorar. Sigo defendiendo el VAR”.

También se ha deshecho en halagos de sus futbolistas, al igual que de la afición: “Hemos hecho una primera media hora brutal, el público nos ha transmitido su energía. Me quedo con los 4.500 y las buenas sensaciones”.

Por último, ha remarcado que están más cerca del objetivo: “Que el árbol no deje ver el bosque, es una acción buena del rival. Estamos más cerca de la permanencia con este punto”.