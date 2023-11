Sabor agridulce el que se le ha quedado al CD Eldense tras ver como el Mirandés le empataba este domingo, en la última jugada del encuentro, ya en el tiempo de prolongación, para firmar un empate en un gran partido de los azulgranas. Un gol que recordó al de hace un par de meses contra el Alcorcón, que deja a los azulgranas con 23 puntos, en el octavo puesto de la clasificación.

Estévez decidió apostar de inicio a los mismos once protagonistas que en la anterior victoria frente al Andorra, con Soberón y Andone como referencias ofensivas. Un once muy reconocible. en el que con el paso de las jornadas se van coordinando con mayor eficacia.

Tras el pitido inicial el Deportivo salió en tromba buscando anotar el primero, dejando claro desde el comienzo el partido que le esperaba al Mirandés. Durante los primeros diez minutos los azulgranas tuvieron dos lanzamientos al palo y otras dos ocasiones muy claras. La primera un cabezazo de Clemente que tuvo que despejar bajo palos el meta visitante, a los pocos minutos una falta botada por Ortuño que repelió el travesaño, también un remate de Chapela dentro del área y otro remate al palo, esta vez por parte de Andone en su remate de cabeza.

El conjunto de Miranda de Ebro buscó frenar el partido parando el juego, tanto en los saques de puerta como en cualquier falta. Pese a ello, el Deportivo estaba más cómodo y mejor plantado que su rival, con un gran trabajo de Andone y Soberón en tareas de recuperación, con balón lograba hacer daño y el partido se jugaba prácticamente en el campo del Mirandés.

El fútbol es imprevisible, y en la primera llegada del conjunto jabato llegó el 0-1, no sin previa confusión. El remate de Alberto Reina fue atrapado en primera instancia por el guardameta Zubiaurre, que retrocedió al agarrar la pelota cuando estaba sobre la línea de gol. En primera instancia el árbitro no concedió el tanto, pero al minuto de juego, con el balón en disputa el VAR notificó al colegiado de que el balón había rebasado completamente la línea, para sorpresa de los aficionados azulgranas.

El gol aturdió unos minutos al Deportivo, que no esperaba verse por detrás en el marcador después de su buen arranque. Con la ayuda de la hinchada azulgrana poco a poco fue volviendo a entrar en combustión, y en el tramo final de la primera parte Andone tuvo dos ocasiones muy claras. A la tercera fue la vencida, un remate de Chapela desde la frontal impactó en el brazo de Gabri Martínez, cortando la trayectoria del disparo. El árbitro pitó penalti y Soberón no falló desde los once metros cuando se cumplían tres minutos de añadido.

Todavía tuvo Andone el gol de la remontada antes del descanso, tras un centro de Soberón al segundo palo donde el rumano mandó ligeramente desviado su remate a quemarropa. Con el 1-1 se llegaba al final de los primeros 45 minutos con un Eldense superior a su rival.

El paso por vestuarios no cambió la dinámica con la que había terminado la primera parte, a los dos minutos de juego nuevamente Soberón culminaba la remontada con su segunda diana del partido. El de Unquera se deshizo de los defensas y el portero rojillo tras un barullo dentro del área asistido por Andone.

A partir de ahí los azulgranas lograron bajar una marcha más al partido, Estévez dio entrada a Poloni y Juanto Ortuño por Clemente y Andone, ambos ovacionados por el respetable. El Eldense cedió un poco más la posesión a los de Miranda de Ebro, pero sin apenas sufrir ocasiones claras de gol. Se anunciaba entonces que la afluencia al partido fue de 4.531 espectadores, la segunda mejor de la temporada, y es que la ciudad de Elda está viviendo su segunda época dorada con su club emblema.

El final del partido no fue tan plácido para los eldenses como el resto de la segunda parte, el Mirandés empujaba con más corazón que fútbol en busca del empate y los azulgranas se defendían como podían. Pero cuando se celebraba la cuarta victoria consecutiva un remate de Barbu ponía la igualada. Un punto que sabe a poco tras el juego mostrado, pero alarga a ocho los partidos que lleva el Eldense sin perder, el próximo compromiso será en Gijón el lunes 27.

FICHA TÉCNICA:

ELDENSE: Zubiaurre, Toni Abad, Íñigo Piña, Carlos Hernández, Marc Mateu, Clemente (Poloni min. 62), Sergio Ortuño (Dumic min. 82), Timor, Iván Chapela (Cris Montes min. 82), Andone (Juanto min. 69), Soberón (Álex Bernal min. 82).

MIRANDÉS: Ramón, Rubén, Barcia, Barbu, Gómez, Tachi (Durdov min. 67), Alberto Reina, Ilyas Chaira, Álvaro Sanz (Lachuer min. 82), Gabri, Martón.

GOLES: 0-1 Alberto Reina (min. 29), 1-1 Soberón (penalti min. 45+4), 2-1 Soberón (min. 47), 2-2 Barbu (min. 90+3)

ÁRBITRO: Orellana Cid (Comité andaluz). Amonestó con tarjeta amarilla al local Dumic y al visitante Tachi.

ESTADIO: Nuevo Pepico Amat ante 4.531 espectadores.