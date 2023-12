A Tras el empate conseguido en el Carlos Belmonte frente al Albacete en la última jornada de la primera vuelta, el entrenador del C.D. Eldense, Fernando Estévez, quiso agradecer en primera instancia el apoyo de los aficionados azulgranas desplazados a tierras manchegas: «Soy consciente de que mucha gente ha hecho un gran esfuerzo por venir aquí. Por suerte hemos terminado el partido dándoles una alegría», celebró el preparador granadino.

El míster reconoció que cierran el año como consiguieron el ascenso a Segunda: «Marcando en el tiempo extra por fe y convicción». Y es que el equipo no perdió la cara al partido pese al gol del conjunto manchego en la primera mitad: «La convicción es determinante, lo vivimos la semana pasada, sin perder la identidad, los jugadores no perdiendo posiciones y esa capacidad de tener la cabeza fría, de no desajustarse, de tener claro cuál es el plan y saber cómo llegar han sido determinantes para acumular ocasiones».

Respecto al partido, la sensación de Estévez es que el equipo azulgrana hizo méritos para sumar mínimo un punto, pero que se marchaba con una sensación amarga: «Me voy con el desasosiego de que teníamos el partido para dar ese empujón y nos ha llegado esa acción desafortunada».

Por último, ha reconocido que el planteamiento del entrenador del Albacete y ex eldense Rubén Albés era el que él habría hecho: «Nos conocemos bien y sabíamos cómo plantear el partido». Un choque que pone el punto final a la primera vuelta con el primer objetivo de los 25 puntos cumplido y conscientes de que hay margen de mejora siguiendo la buena línea de trabajo que están llevando a cabo.