El próximo 2 de enero se abre la ventana del mercado invernal, cerrándose el 31 del mismo mes. El Club Deportivo Eldense, realizó buenas incorporaciones durante el pasado verano que han dado sus frutos, de los 16 fichajes que se hicieron siete han tenido una participación superior a los 1.000 minutos. Algunos sostienen la base de los onces iniciales que plantea el técnico Fernando Estévez, como Sergio Ortuño, Timor, Marc Mateu o Andone entre otros.

Pero la cara opuesta se centra en aquellos que no están teniendo todos los minutos que les gustaría. La tarea de Estévez no es sencilla teniendo una plantilla tan amplía, de hecho, tan sólo Joel Jorquera, Miguel Marí y Marco Doué de los 27 futbolistas que forman la plantilla no han salido de inicio en liga durante esta primera vuelta. Todos los jugadores han contado con minutos sobre el césped, pero algunos con menos protagonismo que otros.

Pendientes de...

En ese sentido, nombres como el de Miguelón, Eddie Salcedo, Guille Vallejo o Arnau Ortiz estarán pendientes durante la ventana de transferencias de otro destino lejos de la ciudad del calzado. En el caso de Arnau, reconoció hace unas semanas en rueda de prensa que le gustaría tener más confianza y minutos pero que en situaciones así quedaba dar todo lo que estuviera en su mano para revertir la situación.

Por su parte Miguel Llambrich finaliza contrato con el club azulgrana el próximo mes de junio, llegó procedente del Espanyol y apenas ha jugado un partido en liga frente al Levante y los dos de Copa del Rey. Estévez optó desde el principio por Toni Abad en el carril derecho y salvo un cambio de dinámica muy complicado seguirá siendo titular hasta final de curso.

Delantero italiano

En el caso de Eddie Salcedo todo hace indicar que la cesión que une al club y al delantero italiano terminará rompiéndose antes de lo acordado. El jugador ha disputado apenas dos partidos de inicio, once en total, en los que ha anotado dos goles, un perfil de delantero por el que Estévez casi siempre ha optado más como revulsivo durante las segundas partes. El Inter de Milán lo cedió el pasado verano ante la necesidad de tener minutos y darle crecimiento al joven futbolista, algo que hasta la fecha no ha llegado a demostrar.

Sobre Guille Vallejo, el propio portero aclaró tras el ascenso que no llegó a tener ninguna oferta del Burgos, tierra natal del futbolista. Empezó como titular durante los ocho primeros partidos, pero fue sustituido por Andoni Zubiaurre. Tampoco ha tenido el protagonismo de la Copa del Rey, donde Álvaro Aceves se hizo con el puesto en primera instancia para seguir durante en las últimas tres jornadas como el titular también en liga.

Alta cotización

A los mencionados anteriormente hay que sumar nombres que debido a su alta cotización y buen hacer esta temporada están en boca de muchos clubes, el caso más claro es el de Sergio Ortuño, uno de los jugadores revelación de toda la Segunda División. El futbolista eldense tiene una gran trayectoria profesional por delante a sus 24 años y él mismo reconoció que su objetivo es jugar algún día en Primera División.

Así las cosas, se espera un mes de muchos movimientos en los que más de un futbolista de la actual plantilla azulgrana pondrá rumbo hacia otro destino en el que pueda mejorar su trayectoria profesional. Es ley de vida, o de vida futbolística, ya que jugadores y clubes tienen sus pretensiones y si estas no se cumplen el cambio es inevitable.