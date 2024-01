Se está alargando más de lo que se esperaba el culebrón entre Cris Montes y ‘los Deportivos’, Eldense y de la Coruña.

La idea inicial era que entre el viernes o el sábado quedara todo solucionado y que el futbolista supiera dónde va a jugar lo que resta de temporada y las próximas campañas.

Desde Elda esperaban el viernes una oferta económica desde club gallego, que no llegó, ya que los coruñeses no están dispuestos a pagar una cantidad económica por el traspaso de un futbolista que queda a final de temporada y que desde el 1 de enero ya puede negociar con cualquier club. Solo aceptaban abonar una pequeña cantidad de 150.000 euros, siempre y cuando consiguieran el ascenso a Segunda División, con Cris Montes en sus filas. Por su parte, el Eldense dejó claro que no dejaría salir al centrocampista por menos de 500.000 euros.

Para intentar alcanzar una solución y acabar con todas las especulaciones, la idea de la entidad azulgrana ahora es la de cerrar su renovación lo antes posible, con un futbolista que hasta hace unos días tenía claro que pondría rumbo a tierras gallegas.

Ante la negativa económica, el club presidido por Pascual Pérez ha pasado a la acción y ha puesto sobre la mesa una oferta de renovación, por dos temporadas, que ya querían hacerle al futbolista antes de saber que su idea era marcharse.

El objetivo inicial que tenía el Deportivo de la Coruña y el agente del futbolista era que llegase libre durante este mercado invernal. Pero ante la negativa del club del Medio Vinalopó, propuso de manera verbal un montante económico en caso de ascenso a Segunda y el porcentaje de una futura venta. Algo que tampoco convence en el Eldense, que su primera petición fue de 500.000 euros. A partir de ahí, todo está siendo un tira y afloja entre ambos clubes.

Después del entrenamiento del pasado viernes, el futbolista regresó a los 20 minutos a las oficinas del Nuevo Pepico Amat para reunirse con la junta directiva azulgrana. Era el primer día que entrenaba junto al resto de sus compañeros, al encontrarse indispuesto por gripe, aunque se marchó de la sesión media hora antes que el resto de sus compañeros, al igual que durante la sesión del sábado.

Sin minutos ante el Twente

Pese a estar convocado para el encuentro amistoso de ayer frente al Twente Holanda, fue junto a Mario Soberón y el recién incorporado Nacho Monsalve, el único que no contó con minutos de todos los convocados. Llamativo ya que el propio jugador contaba con tener la oportunidad de jugar, una vez hubiese sido convocado, pese a la falta de ritmo que tiene al no entrenar como el resto de la plantilla disponible.

El futbolista no es ni mucho menos un descarte para el técnico azulgrana Fernando Estévez, que en los dos últimos partidos oficiales ha contado con minutos, marcando ante el Racing de Santander y siendo titular en Albacete. Durante la primera vuelta de LaLiga Hypermotión de Segunda División, Cris Montes ha disputado un total de 14 partidos en total, 621 minutos y ha anotado un gol.

Pese a que no sentó bien las formas del futbolista y de su agente, desde el club ya han tendido al futbolista la renovación con una mejora económica para que se asiente en el proyecto y en Segunda, si el Eldense es capaz de mantener la categoría.

La idea ahora es que no se alargue más la situación y poner fin al culebrón. Pese a que el deseo inicial del centrocampista era marcharse a la ciudad gallega para estar cerca de su familia, también está contento en la ciudad zapatera, y si ambas partes, finalmente, llegan a un acuerdo el futbolista seguirá vistiendo de azulgrana durante varias campañas más.

Álex Martínez: "Me he vuelto a superar, estoy orgulloso de mí"

La mejor noticia para el Deportivo Eldense, en el amistoso de ayer, frente al Twente fue el regreso a los terrenos de juego de Álex Martínez. El jugador se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y casi nueve meses después volvió a tener minutos como azulgrana. 40 minutos estuvo el lateral izquierdo sobre el césped, dejando buenas sensaciones y dando la asistencia para Clemente en la ocasión más clara del partido para los locales. "Hay mucho trabajo por delante, en la soledad, pero de todo se sale. Me he vuelto a superar y estoy orgulloso de mí", comentaba tras el partido, del que también mencionó que son minutos que vienen muy bien para volver a coger ritmo de competición. A partir de ahora, ya será uno más de la plantilla a disposición de Fernando Estévez.