El Eldense sigue con su hoja de ruta de cara a este mercado invernal, dar salida a hombres que no estaban teniendo minutos sobre el césped y reforzar la defensa y la delantera. En el apartado de llegadas, Nacho Monsalve ha completado ya dos sesiones junto a sus nuevos compañeros, mientras que en la delantera sigue siendo el objetivo fundamental para la dirección deportiva.

En ese sentido, el nombre que se ha puesto sobre la mesa es el de Mo Dauda, delantero de 25 años que actualmente milita en las filas del C.D. Tenerife y donde tiene contrato hasta 2026. Se trata de un delantero polivalente ya que suele partir de extremo o mediapunta, capaz de dar ese último pase, pero con instinto de goleador. Su mejor campaña en Segunda la hizo durante la temporada 21-22 en las filas del Cartagena, donde anotó nueve goles y dio una asistencia.

El ghanés no está contando con minutos en la isla durante este curso y vería con buenos ojos seguir compitiendo en la Segunda División española de la mano de los azulgranas. Ha disputado once partidos, tres de ellos como titular en los que no ha aprovechado los minutos e incluso fue expulsado a principios de octubre en un partido frente al Burgos.

En caso de concretar su fichaje, el Eldense vería reforzada su delantera tras la salida de Eddie Salcedo, que ha regresado al Inter tras su breve cesión, aunque el club no lo ha hecho oficial al seguir vinculado por temas burocráticos. Así las cosas, la artillería del Eldense estaría conformada por Andone, Soberón y Juanto, además del citado Mo Dauda, a expensas de ver cómo discurren las negociaciones.

No se esperan más fichajes por parte del club, siempre y cuando no hayan salidas de hombres importantes, algo que no se contempla en lo que resta de mercado. Otro de los asuntos que atiende a la dirección deportiva es el tema de Cris Montes, que después de tener pie y medio en el Deportivo de la Coruña parece que ambas partes se pondrán de acuerdo para cerrar la renovación del futbolista con un aumento económico de su salario.

El que ha sido el culebrón de las últimas semanas en Elda apunta a reconciliación entre jugador y directiva, ya que al principio no sentó bien la decisión del jugador. Ante la pasividad desde A Coruña respecto a la oferta por el jugador, el Eldense contraatacó presentándole la renovación, que está a gusto en el club y la ciudad.

Tres jugadores en la rampa de salida

Por otro lado, Miguel Marí y Arnau Ortiz se postulan en la rampa de salida de este mercado. El primero de ellos está vinculado al club hasta 2025, y la falta de minutos y protagonismo hará que salga cedido probablemente a un club de 1ª RFEF durante lo que resta de campaña. Sabadell y Antequera se postulan como posibles destinos para el jugador alicantino. Por su parte, Arnau tampoco ha tenido esa regularidad que esperaba durante la primera vuelta. Pese a que jugó los 90 minutos frente al Twente, el Girona podría rescindir su cesión en los próximos días.

Otro de los que está en la rampa de salida es el guardameta Andoni Zubiaurre, con contrato hasta 2025 pero que ha perdido la titularidad en las últimas jornadas. El meta baraja otras opciones lejos de Elda, donde la competencia con Guille Vallejo y Álvaro Aceves por un puesto en la portería es muy exigente. La idea de la dirección deportiva es desatascar todas las negociaciones a lo largo de esta semana y volver a centrarse únicamente en lo deportivo antes del partido frente al Real Zaragoza.