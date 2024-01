Nacho Monsalve ha sido presentado como nuevo futbolista del C.D. Eldense, el que es el primer fichaje de este mercado invernal llega para lo que resta de campaña con opción a otra más. Durante su presentación, el futbolista de 29 años ha valorado muy positivamente la oportunidad de regresar a España de la mano del conjunto azulgrana: «Es uno de los mejores países para jugar al fútbol, es una gran oportunidad». También ha recalcado que las negociaciones con el club fueron bastante sencillas: «Me gustó la idea y el proyecto del club».

Respecto a la entidad eldense, el zaguero ha dicho que ha visto un vestuario muy unido: «Me estoy adaptando bastante bien, mi acogida ha sido muy buena y me están poniendo todas las facilidades para que me sienta en casa», ha añadido sobre los primeros días en la ciudad.

Sobre el objetivo que se marca ha comentado que lo más importante es hacer una gran segunda vuelta y sellar la permanencia cuanto antes: «Veo un equipo unido, que trabaja duro con las ideas claras y con ganas de hacer un buen papel en la segunda vuelta».

A nivel posicional, el futbolista ha recalcado que puede actuar tanto en el perfil zurdo como diestro dentro de la defensa: «Me considero un central intenso, siempre concentrado y con buena salida de balón. Vengo con mucha hambre y con toda la humildad». También ha mencionado que estará disponible de cara al Zaragoza, aunque sabe que la competencia con Dumic, Carlos Hernández e Íñigo Piña será muy exigente.

De cara a ese partido, que sea contra un histórico del fútbol español como el Zaragoza, ha reconocido que es una motivación extra: «Cuando tuvimos las primeras negociaciones miré el calendario y al ver que era contra quién empezaba fue un aliciente muy grande».

También ha resaltado el papel de la afición de cara a esta segunda vuelta, a la que ya pudo observar el pasado domingo en el amistoso frente al FC Twente: «Humilde, pero se escucha muchísimo porque de verdad sienten al equipo, seguro que han ayudado y van a ayudar».

Manu Guill, analiza al refuerzo deportivista

El director deportivo, presente en la sala durante la puesta de largo de Monsalve, ha repasado la actualidad de los despachos, con las posibles salidas de Arnau y Zubiaurre. Primero ha agradecido al central madrileño su predisposición para fichar con el Eldense: «En pocas horas pudimos cerrar el fichaje. Es un central que se adapta a la configuración de la plantilla, vamos a subir un escalón a nivel defensivo porque nos va a dar cosas distintas».

Posteriormente ha repasado cómo está viviendo el club lo que llevamos de mercado. Respecto a las incorporaciones, ha mencionado que están los deberes hechos: «Nos hemos anticipado a las entradas, porque ya tenemos definidas las de Nacho y Mo Dauda, aunque no descartamos nada». El ghanés ya se encuentra en la ciudad y estará junto a sus compañeros en el partido del próximo lunes.

El culebrón de este mercado invernal lo sigue protagonizando Cris Montes, el cual ha insistido en salir rumbo al Deportivo de La Coruña pese a la oferta de renovación que le ha tendido el club.

«Se adapta a la configuración de la plantilla, vamos a subir un escalón defensivo y nos dará cosas distintas», dice de él el director deportivo

Respecto a ese tema, Guill ha resaltado que sigue perteneciendo al club de Elda: «Nos manifestó mediante su agente que había llegado una oferta, pero desde A Coruña no nos ha llegado nada. Los acontecimientos han hecho que aceleremos la renovación y está encima de la mesa no sé por cuánto tiempo porque tenemos un límite, lo que queremos es que esté comprometida con el proyecto», ha concluido.

Posibles salidas

Sobre las salidas, la de Arnau Ortiz va muy ligada a la de Cris al compartir demarcación en el carril diestro, lo que, si se da finalmente la de Montes, el futbolista catalán cogería más protagonismo: «Arnau tiene muchos pretendientes y tenemos que plantearnos si se queda», ha comentado el director deportivo.

Por último, otro de los nombres que están en la rampa de salida es el del guardameta Andoni Zubiaurre, del que Manu Guill ha reconocido que si sale una opción buena se puede valorar su salida: «Ha perdido protagonismo, aunque es un gran portero, no hay ningún movimiento ahora mismo».

Si finalmente se marcha desde la dirección deportiva tendrían que buscar otro cancerbero ya que en marzo hay nuevamente una concentración de la selección española sub-21 para el europeo de Eslovaquia del próximo año. La posible convocatoria de Álvaro Aceves dejaría a Guille como único guardameta, lo que obligaría a buscar una alternativa en este mercado.