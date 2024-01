Fernando Estévez, entrenador del C.D. Eldense, ha comparecido en la primera rueda de prensa del año de cara al choque frente al Real Zaragoza. El técnico granadino ha recalcado en la previa que llegan con muchas ganas de volver a competir tras dos semanas en las que han servido para analizar y mejorar cosas, entrenar a buen nivel y coger sensaciones positivas.

Pero con el mercado de fichajes abierto, hay varios puntos pendientes de concretarse. Uno de ellos es el tema de Cris Montes, el cual el Eldense le ha ofrecido renovar con unas mejores prestaciones económicas pero el futbolista sigue empeñado en marcharse al Deportivo de la Coruña.

Respecto a ese asunto, Estévez ha reconocido que no es un tema que desconcentre al resto de la plantilla: “Afecta al jugador, el grupo es lo suficientemente maduro y me remito a lo que dijo Manu porque la situación es la que es, solamente queremos gente comprometida. Hasta que no se resuelva esta situación no está en condiciones de competir”.

En cuanto a otros movimientos durante las próximas semanas ha mencionado que no habrá más llegadas siempre y cuando no haya más salidas como en el caso de Cris o Zubiaurre: “Hubo consenso, había que reforzar la delantera y la defensa. Álex (Martínez) es el mejor fichaje que podíamos traer, está entrenando a un gran nivel. Si se producen salidas valoraremos entradas, siempre y cuando se de esa posibilidad”.

Sobre las dos incorporaciones, Nacho Monsalve y Mo Dauda, el entrenador ha mencionado que están entrenando con normalidad. En el caso de Nacho viene con ritmo competitivo tras jugar la primera vuelta en la liga polaca, mientras que Mou también trae dinámica de entreno durante el último mes tras una lesión muscular que sufrió a principios de noviembre con el Tenerife.

7 jornadas sin ganar

En lo deportivo, Estévez ha mencionado que terminaron con buena dinámica la primera vuelta y “con sensaciones de que querer seguir compitiendo”. Pese a ello, ya son siete las jornadas que acumulan los azulgranas sin conocer la victoria, algo que no preocupa al entrenador: “Bienvenido a Segunda, lo raro aquí es la racha que estuvimos tantos partidos sin perder. Somos conscientes de que nuestra realidad son los 50 puntos y tengo el convencimiento de que vamos a conseguirlos”.

Donde sí ha puesto un “pero” es en el rendimiento que está ofreciendo el equipo en el Nuevo Pepico Amat, donde quiere mejorar los números. Para ello ha vuelto a hacer un llamamiento a la afición deportivista de cara a esta segunda vuelta para volver a vivir momentos como en el último partido frente al Racing donde se logró empatar un 0-3 adverso.

Sobre el Zaragoza, ha resaltado su buen hacer lejos de La Romareda, siendo uno de los mejores visitantes de la categoría, además de la regularidad en comportamiento que están teniendo desde la llegada de Julio Velázquez al banquillo maño, del que ha resaltado su amplio bagaje y experiencia, además de su regularidad.

“Allí completamos un buen partido, pero sí es verdad que empezaron muy bien el campeonato y se esperaba ese rendimiento de cara a la competición. Tiene una plantilla muy competitiva y el objetivo claro de play-off por masa social, por historia y por club”, ha añadido sobre los aragoneses.

Por último, de cara a ese partido Estévez no podrá contar con Doue tras su expulsión en Albacete, además de Florin Andone que tiene un esguince interno que le alejará del césped alrededor de tres semanas y la de Youness que no ha resuelto su edema óseo y se espera que no regrese hasta dentro de varias semanas. A ellos se suma la de Cris Montes que sigue a la espera de resolver su futuro profesional.

Mascota en breve

Otro de los asuntos que envuelven al club es el de la mascota, que ya tienen preparada de cara al partido a final de mes contra el Espanyol. A principios de temporada, el Eldense ya preguntó a través de sus redes sociales qué nombre les gustaría a sus aficionados que tuviera.

La realidad es que desde la entidad quieren contar con su propia mascota de cara a esta segunda vuelta, tendrá la cabeza redonda y será el encargado de animar los encuentros en el Nuevo Pepico Amat.