El entrenador del Eldense, Fernando Estévez, afirmó que el encuentro que disputará su equipo ante el Espanyol en el Nuevo Pepico Amat este domingo que «será un partido para disfrutar». «Es muy bonito por lo que significa jugar contra un histórico como el Espanyol», señaló antes de felicitarse por la entrada que registrará el estadio. «Vamos a completar el primer lleno de la temporada y eso es muy positivo», afirmó.

Estévez agradeció los elogios que han llegado esta semana por parte del Espanyol y recalcó que el equipo catalán tiene la mejor plantilla de la Liga Hypermotion. «Si te respetan siempre es importante. El Espanyol es el segundo mejor equipo, pero tiene la mejor plantilla de la categoría. Es un histórico que ahora podemos disfrutar», insistió.

Respecto al momento en el que se encuentra el Eldense, Fernando Estévez recordó que llevan un nivel competitivo «muy alto» desde antes del parón navideño al que ahora deben darle continuidad. El entrenador del Deportivo considera que en este mercado invernal su plantilla ha quedado «más estructurada y cuadrada» al poder contar «con dos jugadores por puesto». «Si viene una adversidad hay fondo de armario», apuntó. Preguntado por el buen rendimiento de Álex Bernal dijo no estar sorprendido. «Lo conozco desde hace tiempo y sé lo que puede dar. Siempre ha asumido el rol que le ha correspondido y aporta mucho», concluyó.

El entrenador del Espanyol, Luis Miguel Ramis, afirmó este viernes que el equipo tiene «claro» que «no debe fallar» en los siguientes compromisos, ya que la igualdad de la Segunda División obliga a «no abandonar la buenas rachas y estabilizar el sumar puntos» y advirtió del peligro en el área del Eldense, al que visita el domingo.

El técnico, en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva Dani Jarque previa al partido del domingo contra el Eldense, vaticinó que el equilibrio se mantendrá a medio plazo: «Quizá hasta dentro de cinco o seis jornadas no aparezca alguna brecha y se descuelgue alguien. Esto nos hace estar alerta».

Respecto al rival, Ramis apuntó que es un equipo que «cuando lleva el balón al área contraria, siempre pasan cosas». En este sentido, el catalán destacó su «intensidad» en campo contrario, así como su «intención e intuición» al atacar. Jugar a las 14:00 horas, apuntó, convierte en «muy importante» la activación previa.

El Espanyol no gana fuera de casa desde el pasado 5 de octubre, contra el Cartagena (0-2). Ramis reconoció que no supone una «presión añadida», ya que la que tienen es la «adecuada» para que el bloque sienta la «necesidad como todas las semanas de ganar fuera de casa» y que «hay que llevarlo al plano positivo».

El preparador catalán subrayó la necesidad de mejorar la «efectividad» a domicilio, pese a no mostrarse preocupado «en exceso» por esta faceta. Y, en líneas generales, se mostró satisfecho por el crecimiento del grupo en los últimos compromisos: «Las percepciones son buenas, vamos a más». Preguntado por el mercado, Ramis explicó que no tiene «garantías» de que ningún futbolista salga: «No lo puedo decir al cien por cien, porque la semana que viene aparece alguien que se interesa por algún jugador y económicamente y deportivamente al club también, porque aparece una opción paralela... Esto puede suceder, pero no me consta que pueda llegar a buen puerto».