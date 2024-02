Hace un año se presentó posiblemente el proyecto más ambicioso de la centenaria historia del Club Deportivo Eldense: el Finetwork Arena. Un estadio multifuncional con capacidad para alrededor de 18.000 espectadores que además de acoger los partidos de los azulgranas como locales serviría para celebrar otro tipo de eventos culturales.

La irrupción de Pascual Pérez a la presidencia del club en 2020 ha sido hasta la fecha una concatenación de éxitos deportivos que culminó la temporada pasada con el ascenso a Segunda División y que parece no tener techo ante el buen hacer del equipo en el presente curso. El equipo se ha afianzado en la zona tranquila de la tabla y empieza poco a poco a hacerse un nombre en el panorama futbolístico nacional.

El empresario eldense salvó de la desaparición a la entidad pagando de su bolsillo la deuda de 360.000€ que arrastraba el club, que por aquel entonces militaba en 3ª división. Desde entonces se han logrado tres ascensos consecutivos, hasta convertirse en uno de los clubes referencia de la provincia.

Pero el anuncio del nuevo estadio fue noticia que sorprendió en todo el panorama nacional, siendo uno de los proyectos más ilusionantes desde la llegada del dueño. El proyecto incluía la construcción de un parking subterráneo para 3.000 vehículos, además de una zona hotelera y comercial.

"El Excmo. Ayuntamiento de Elda y el presidente del CD Eldense Pascual Pérez colaboran y acercan posturas en el proyecto de la construcción de un nuevo estadio para el CD Eldense en la actual ubicación del Estadio "viejo" Pepico Amat y sus anexos. El equipo de gobierno ha dado luz verde al proyecto presentado por el Club que, a falta de la tramitación urbanística y los permisos pertinentes, podría salir adelante próximamente", comentaba la entidad en su comunicado el pasado 9 de febrero.

Desde entonces, pese a contar con la aprobación del Ayuntamiento y la Generalitat, no se han seguido dando pasos hacia dicha construcción. El único cambio hasta la fecha en dicha ubicación ha sido la rehabilitación del anexo para entrenar. La obra, que terminó a finales de noviembre, costó alrededor de 180 mil euros y es donde entrenan cada día los futbolistas azulgranas.

En cuanto al Finetwork Arena, la idea del club es seguir adelante, tal y como se informó en su momento, pero desde entonces con la Generalitat y el Ayuntamiento han ido dando largas al club y a Pascual. Desde el consistorio se le propuso acabar el proyecto en un plazo de hasta ocho años, algo que desde el Eldense no se plantea.

Desde el club sienten que el Ayuntamiento "le ha metido un gol"

En el club hay cierto malestar sobre todo con el Ayuntamiento por cómo están teniendo que gestionar todos los gastos. Y es que, desde el ascenso al fútbol profesional, el club ha tenido que invertir alrededor de 1,8 millones en reformas para el Nuevo Pepico Amat.

Al ser un recinto público, el Deportivo no podía reformar hasta que el consistorio no le cediera las instalaciones durante los próximos tres años. Hasta ese momento, el recinto no contaba ni con licencia de apertura, las pérdidas de agua eran constantes y se tuvo que cambiar el grupo de electrógenos. Unas reformas que se excedieron hasta casi los 2 millones de euros, sumando el mantenimiento de cada mes.

El Ayuntamiento cerró un patrocinio y pagó 660 mil euros al Eldense durante dos temporadas por lucir el lema "Elda te deja huella" en forma de patrocinio. Pero desde la directiva del club del Medio Vinalopó sienten que les pueden echar una mano para darle un mayor empujón al "Finetwork Arena".

La construcción del estadio y del centro comercial supondría un impulso mayor para la ciudad con la llegada de más turistas. Se estuvieron manteniendo conversaciones para que marcas como McDonalds, Primark o Zara pusieran un establecimiento en dicho centro comercial. Ahora el tiempo corre cada vez más en contra del "Finetwork Arena", el proyecto más ambicioso creado por el Eldense para el club y la ciudad.