El Eldense huele la permanencia

Victoria, buen juego y la sensación de que este equipo va a cumplir con el objetivo de la permanencia antes de lo esperado. Esa es la sensación con la que los aficionados azulgranas terminaron tras ver como su Deportivo venció 2-0 al Villarreal B gracias a los goles de Chapela en la primera parte y de Dumic en la segunda. Segunda victoria consecutiva para los de Elda, que se alejan a once puntos del descenso.

Once reconocible el que plantó Fernando Estévez sobre el tapete del Nuevo Amat por segunda semana consecutiva, con el único cambio en el lateral diestro, donde Miguelón entró por el sancionado Toni Abad, aunque tuvo que marcharse lesionado en la primera parte. Como se suele decir, no toques lo que funciona, algo aplicable a la parroquia que se acercó al feudo azulgrana, donde una jornada más apretaron y arroparon a su equipo como llevan haciendo toda la temporada, en esta ocasión más de 5.600 aficionados se citaron.

En cuanto al partido, empezó con un pequeño susto en la grada tras un ataque de epliepsia de un aficionado ubicado en el fondo sur. Tras dicho altercado, el juego empezó con los visitantes buscando tener a posesión del balón, pero con el Eldense apretando en cada acción dividida. Los de Estévez avisaron a los diez minutos tras un saque de banda lanzado al área por Marc Mateu que conectó con Clemente, pero sin llegar a enlazar un rematador que lanzara a portería.

Contratiempos en forma de lesión

Pero la propuesta del filial era la de tener el esférico y presionar a la mínima que los locales la tuvieran. El primer contratiempo para los azulgranas llegó a los 20 minutos, donde la novedad en el once, Miguelón, se tuvo que marchar sustituido tras notarse unas molestias, el futbolista se marchó entre lágrimas del terreno de juego. En su lugar entró Derick Poloni, que aunque es lateral zurdo se tuvo que adaptar a la banda derecha.

El Eldense volvió a tener otra oportunidad a balón parado cuando corría el minuto 23 de choque en un remate de cabeza de Mo Dauda que se marchó desviado tras asistir también de cabeza Carlos Hernández. El partido estaba igualado por juego, pero se veía un poco decisión arriba a los de Estévez en los metros finales sin llegar a concretar ninguna con peligro real.

A la media hora de partido, cuando el partido corría con normalidad, fue Mo Dauda el que pidió la sustitución tras notarse unas molestias. Estévez tuvo que utilizar la segunda ventana de cambios para reemplazar al futbolista cedido por el Tenerife, en su lugar entró Álex Bernal.

El partido transcurría con normalidad, hasta que en el minuto 36, una mano dentro del área del Villarreal B fue señalada como penalti, tal y como ya ocurrió la semana pasada ante el Racing de Ferrol. Esta vez fue Iván Chapela el que se encargó del lanzamiento, y en esta ocasión el gaditano no falló. Engañó completamente al guardameta y puso el 1-0 en el marcador, logrando alzarse como máximo goleador esta temporada con ocho dianas empatado con Mario Soberón.

El gol sirvió a los deportivistas para desatarse en ataque, como ya ocurrió una semana atrás. Los azulgranas estaban terminando la primera parte desplegando su mejor juego y volcados hacia la portería rival, insitiendo por ambas bandas y con un Villarreal B que terminó pidiendo la hora para entrar a los vestuarios. Finalmente, se llegaba al descanso con el 1-0 en el electrónico y la sensación de que el Eldense era justo vencedor hasta el momento.

Tras la reanudación, el Deportivo no bajó los brazos y se lanzó en busca del gol que sentenciara la contienda. A los pocos minutos Bernal avisó un con tímido remate escorado desde el área pequeña. En el 53' fue Juanto el que volvió a avisar al filial groguet con un disparo que se fue ligeramente por encima de la portería. Tras el arreón inicial, el Villarreal dio un paso al frente para lograr el empate, pero sin demasiada claridad en ataque. Una de las notas negativas del partido fue la amarilla que vio Sergio Ortuño, que le obligará a cumplir ciclo de sanción la próxima jornada en Miranda de Ebro.

Dumic hacía justicia

Con el paso de los minutos el Eldense se fue aproximando a la portería contraria, lo que desembocó en el 2-0. En el minuto 65, Dumic enganchaba un balón tras varios rebotes en el área pequeña para mandarlo al fondo de las mallas. Segundo gol del bosnio esta temporada y los dos consecutivos tras el que le hizo al Racing de Ferrol. Con el segundo gol, el técnico local dio entrada a Pedro Capó, Cris Montes y Joel Jorquera.

El tanto supuso la sentencia al partido, con un equipo luciendo su mejor versión, con el estadio haciendo la ola y con la sensación de que se ha reconstruido nuevamente un fortín en el feudo de Elda, donde no pierden desde hace tres meses cuando cayeron contra el Tenerife. Los últimos 15 minutos no tuvieron mayor historia que varios acercamientos con peligro de Jorquera y Cris Montes, pero finalmente el marcador no se movería.

Final y delirio en Elda, que se alzan con 41 puntos tras 29 jornadas, números que hacen ver la permanencia cada vez más cerca. La ciudad zapatera disfruta posiblemente del mejor momento de su historia futbolística. El próximo compromiso será el 9 de marzo para medirse al Mirandés en Anduva (18:30 horas).

Ficha técnica:

CD Eldense (2): Aceves; Miguel Llambrich (Poloni min. 22), Dumic, Carlos Hernández, Marc Mateu; Jesús Clemente, Sergio Ortuño (Cris Montes min. 72), David Timor, Iván Chapela (Jorquera min. 72); Juanto (Pedro Capó min. 72), Mo Dauda (Álex Bernal min. 33).

Villarreal B (0): Iker Alvarez; Altimira, Espigares, Lekovic, Tasende (Ferrari min. 78); Collado, Aitor Geraldo (Novoa min. 62), Carlo, Rodrigo (Requena min. 78); Álex Forés, Jorge Pascual (Romero min. 62).

Goles: 1-0 Iván Chapela (min. 33), 2-0 Dumic (min. 65)

Árbitro: Cid Camacho (Comité castellano-leonés). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Juanto Ortuño y Sergio Ortuño. Por parte de los visitantes a Lekovic.

Incidencias: Partido correspondiente a la 29ª jornada de la Liga Hypermotion (Segunda División), disputado en el Estadio Nuevo Pepico Amat ante 5.617 espectadores.