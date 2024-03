Estévez: “Nada que reprochar, la responsabilidad es mía”

Tras la dura derrota en Miranda de Ebro, el técnico del C.D. Eldense, Fernando Estévez, ha reconocido que el resultado ha sido justo pese a “hacer méritos deportivos tras el gol de Capó”. El entrenador ha mencionado que la primera parte ha sido “horrenda” y que se han visto sobrepasados.

“A partir de cambiar la estructura hemos tenido un final de primera parte más plácido, tenemos personalidad y pese a las sensaciones hemos tenido ocasiones clarísimas para empatar. Al final ese querer de más de la cuenta nos ha llevado al tercer gol”, ha comentado en cuanto a la valoración del encuentro.

También ha recalcado que la responsabilidad de la derrota es suya: “Nada que reprochar a los jugadores, quizás el que no ha entendido la lectura del encuentro he sido yo. Hemos podido empatar, pero no voy a decir que la derrota es injusta, aprender de los errores felicito al Mirandés y a su entrenador por la victoria”. También echó la responsabilidad sobre él, al no haber planteado bien el partido o "hacer tarde los cambios".

Estévez no ha echado balones fuera en cuanto al planteamiento, alegando que han utilizado “las herramientas que teníamos”, dado a las cinco rotaciones que ha tenido que plantear de inicio. Tanto Mo Dauda, como Andone como Chapela entraron en los últimos 15 minutos dado que no están en condiciones para disputar más minutos. Sobre la baja de Juanto, Estévez comentó que ha tenido molestias en el aductor durante toda la semana, lo que impidió que viajara a la ciudad burgalesa.

Respecto a la jugada del segundo gol del Mirandés, el entrenador reclamó el fuera de juego posicional que el VAR estuvo revisando durante varios minutos. Durante la comparecencia, ha indicado que “es una acción controvertida”: “No entendemos por qué no ha pitado fuera de juego al no tener visibilidad el portero, me quedo con la duda”.

Por último, ha fijado el foco de atención ya en el próximo partido del viernes donde recibirán al Cartagena: “Necesitamos que nos empuje la afición, el Nuevo Pepico Amat se está convirtiendo en un fortín y espero que podamos mostrar esa cara que nos caracteriza, para eso necesitamos ese aliento”. Una afición a la que ha agradecido el desplazamiento a tierras burgalesas, donde alrededor de 50 valientes animaron al equipo hasta el final.