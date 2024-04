Estévez: "Hemos estado horrendos en el área"

La dolorosa derrota del Eldense ante el Andorra fue un varapalo para el equipo, en ese sentido Fernando Estévez fue claro en rueda de prensa, remarcando la falta de acierto que tuvieron: “Hemos estado horrendos en el área, no hemos materializado y ellos sí. La segunda parte ha sido un querer y no poder. Cuando llegamos a último tercio con tanta claridad y no materializas se paga".

Sobre el planteamiento, el entrenador ha asumido su error en varias decisiones que ha tomado con varios futbolistas: “Siempre que pierdes te equivocas, asumo mi equivocación, pero me quedo con el comportamiento de los jugadores, pero el acierto del Andorra ha hecho que se lleve la victoria”.

“Cabeza alta porque hemos competido bien, no va a ser fácil y no lo va a ser las ocho finales que nos quedan, estoy convencido de que se va a conseguir. Es la peor racha que llevo y aquí se ven los profesionales y tenemos un vestuario con muchos profesionales”, ha añadido el técnico sobre la situación del Eldense. Con respecto al vestuario, ha añadido que están fastidiados y comprometidos: “estamos conjurados para revertir esta situación”.

El granadino no ha querido dramatizar tampoco la situación, pese a encadenar cinco partidos sin ganar y con los equipos de abajo apretando cada vez más: “He vivido esta situación, creo en la profesionalidad del vestuario, parece una situación dramática, pero tenemos un colchón sobre el descenso. Paciencia porque vamos a pulir las cosas que no hemos hecho bien en un partido en el que hemos hecho cosas para rascar un punto. Estoy convencido de que el equipo va a responder pese a que la racha es horrenda”.

Fernando Estévez dando indicaciones en el duelo frente al Andorra / Matías Segarra

“A veces la inercia del momento te hace estar eufórico o triste, ahora sabemos que tenemos que cambiar la dinámica. Este vestuario lo ha demostrado, hay que apretar los dientes y controlar cuando las dinámicas no son buenas. Quedan ocho finales y todos habríamos firmado esta situación a principio de liga, no somos conformistas, hay que preparar al equipo para sumar en Valladolid. Si algo hemos hecho desde el cuerpo técnico sabemos cuál es el objetivo y las dificultades de salvar la categoría, muchos firmaban estar en nuestra situación, vamos a centrarnos que quedan ocho finales”, ha concluido el entrenador.